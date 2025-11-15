El Papa León XIV recibió a estrellas de Hollywood en el Vaticano: que opinó sobre el cine

El Papa León XIV recibió el día de hoy a celebridades destacadas de Hollywood y de la industria del cine en el Vaticano . Estrellas internacionales como Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Spike Lee y Monica Bellucci, entre otros, estuvieron presentes en la audiencia.

El Papa ha invitado a numerosos actores, actrices y cineastas de Hollywood y otras industrias para “explorar las opciones que la creatividad artística ofrece a la Iglesia para promover los valores humanos”, según el Dicasterio para la Cultura.

Al evento también asistieron cineastas de prestigio, como el español Albert Serra, Marco Bellocchio, Emir Kusturica, George Miller, Gaspar Noé, Gus van Sant y la argentina Laura Citarella.

Tras la audiencia, la actriz Cate Blanchett dijo: “Sus palabras fueron extraordinarias y ojalá los ministros de Cultura de todo el mundo les prestaran atención. Habló de la compasión y de interesarse por los problemas del mundo”.

En su discurso, el Papa León XIV se refirió a “la preocupante erosión” de las salas de cine y urgió a las instituciones a defender su “valor social”,

Sobre esto dijo: “Las salas de cine están sufriendo una preocupante erosión que las está arrebatando en ciudades y barrios. Y no son pocos los que dicen que el arte del cine y la experiencia cinematográfica están en peligro. Invito a las instituciones a no resignarse y a cooperar para afirmar el valor social y cultural de esta actividad”.

Además definió al cine como “un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos”.

“Es hermoso reconocer que, cuando la linterna mágica del cine se enciende en la oscuridad, se enciende simultáneamente la mirada del alma, porque el cine sabe asociar lo que parece ser solo entretenimiento con la narración de la aventura espiritual del ser humano”, expresó el Papa estadounidense.

La importancia del séptimo arte

En su defensa del cine, León XIV afirmó que “las estructuras culturales, como los cines y los teatros, son corazones palpitantes de nuestros territorios, porque contribuyen a su humanización”. Además alertó la importancia de los espacios culturales los cuales debemos habitar.

Subrayó que, “nuestra época necesita testigos de esperanza, de belleza, de verdad” y los actores, actrices o cineastas pueden ayudar a ello, recuperando “la autenticidad de la imagen para salvaguardar y promover la dignidad humana”.

El Papa, a su vez, realizó un llamado para los artista a no evitar los temas dolorosos y acompañar las historias más difíciles, Señaló que muchas de las “heridas del mundo” necesitan ser contadas y que el buen cine debe indagar en ellas sin explotarlas.

Finalmente, indicó que el valor del séptimo arte no depende de “la lógica del algoritmo” que tiende a repetir lo que funciona.

También alentó a los artistas presentes a defender tiempos más lentos y conscientes: “No todo debe ser inmediato o previsible: defiendan la lentitud cuando es necesaria, el silencio cuando habla, la diferencia cuando provoca. La belleza no es solo evasión, sino sobre todo invocación”.

En relación con la temática, el Papa recordó que hace 130 años, el 28 de diciembre de 1895, París fue sede de la primera proyección cinematográfica pública realizada por los hermanos Lumière. Aquella muestra, duró apenas 46 segundos, exhibía La salida de los obreros de la fábrica y marcó el nacimiento del cine como espectáculo colectivo.