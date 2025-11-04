4 de noviembre de 2025 - 21:15

Su perro se comió 22 empanadas y el regaño que le dio se hizo viral: "Regalo Golden"

En TikTok una usuaria muestra el momento en que descubre cómo su perro Francisco comió una increíble cantidad de comida, sin embargo le guardó dos.

Su perro se comió 22 empanadas y los usuarios de TikTok salieron a defenderlo. 

La usuaria de TikTok @maruconapuros compartió un video de una situación con su perro y se convirtió en viral. La mujer muestra que su perro, Francisco, de la raza Golden Retriever, se había comido una gran cantidad de empanadas que ella había cocinado y dejó solo dos unidades.

En el clip, la dueña muestra a su mascota, que está acostado y tranquilo a pesar de haber ingerido casi la totalidad de la comida. Posteriormente, muestra la fuente vacía, donde solo quedan dos empanadas, mientras exclama ¡22 empanadas!. El video fue titulado como “Regalo golden”, en referencia a la raza del protagonista.

Usuarios defensores del perro

El video tuvo gran repercusión, alcanzando 1,7 millones de visualizaciones, sin embargo lo más destacado del clip son los comentarios. La mayoría de los usuarios se posicionó a favor de Francisco y tomaron la situación con humor.

“Dejó 2 porque se está cuidando para el verano” escribió un usario. Otros comentaron: “Francisco:Y agradece que te deje 2” y “Discúlpame mamita. Acaso lo viste comer las empanadas???. si no lo viste te aseguro q el no fue. “

Las opiniones generales de las personas pueden resumirse en un comentario muy destacado: “Si nos cuenta para que nos enojemos con Francisco, se equivocó de chat…”

Incluso, una usuaria compartió una foto de sus dos Golden Retrievers preguntando con humor si "se pueden comer las dos empanadas que les dejó Francisco".

Otros compartieron sus historias similares: Tranquila mi perro que es mitad golden y dogo argentino se comió 5 kilos de milanesa” y “Mi perra se comió 2 docenas, habíamos hecho 4 docenas para el cumple de mi tía, no había tiempo de hacer más. Mi mamá nos dijo que nosotros no comieramos para que alcancen a los demás”.

A pesar de las bromas, algunos usuarios resaltaron la preocupación por la salud del animal y preguntaron si la ingesta de tanta comida no le haría daño y sugirieron: “deberías llevarlo a que lo vea el veterinario”.

