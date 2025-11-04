"Vos no podes pedir una oferta": el insólito motivo por el que dejó de ver a su cita

La usuaria de TikTok @anto.larobina, desató una polémica en redes sociales al compartir el motivo por el que decidió dejar de salir con un chico luego de tener una cita .

El video inicia con la pregunta “¿Chicas cuál fue la razón más superficial por la que dejaron de ver a un pibe? “. A continuación, la joven relata su experienica: " Yo me deje de ver con un chico, porque fuimos a comprar y pidió la oferta de jamón y queso" .

A pesar de reconocer que era una razón superficial, Anto justificó su molestia, bajo el argumento de que no tenía una relación de pareja estable: “Recién te conozco vos no podes ir a pedir una oferta, pienso que sos un rata ” . Luego de esto, invito a las demás usuarias a compartir sus experiencias: “Necesito saber si yo estoy mal, si fui mala o nos pasa a todas” concluyó.

El vídeo superó rápidamente las 300 mil visualizaciones en TikTok y se llenó de comentarios de mujeres que compartieron motivos aún más llamativos sobre los cuales rechazaron a sus citas.

Entre los motivos más insólitos se destacaron: “Se llamaba camilo me daba vergüenza su nombre ” ,“Aplaudía cuando se reía", “ Respiraba muy fuerte ” y “Se paraba con los pies apuntando para afuera” confesaron las usuarias.

Sin embargo, un comentario se volvió muy criticado: “Yo lo dejé xq se despertó más temprano a descolgarme la ropa xq iba a llover. aguanta de donde tanta confianza?” . Esto no generó apoyo del resto y obtuvo respuestas como: “En esta estás sola", “Un amor el chico en esta no te apoyamos”, “Menos mal lo dejaste. No lo MERECES”.

Con respecto a esto una mujer escribió: “ Chicas no puedo darle like a todos los comentarios, les quiero decir que TODAS (excepto la amiga a la que le levantaron la ropa antes de llover) TIENEN RAZON”.

Dentro de la gran cantidad de personas que escribían sus opiniones y experiencias, un usuario comentó con humor el pánico que generó el hilo entre los hombres: “Aquí leyendo comentarios para ver qué no hacer, qué no decir, cómo decir, cómo respirar, cómo hablar, qué no pedir, cómo pedir, qué comprar, qué no comprar. Solo cómo existir”.