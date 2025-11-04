4 de noviembre de 2025 - 18:43

"Vos no podes pedir una oferta": el insólito motivo por el que dejó de ver a su cita

Una joven en TikTok confiesa la razón por la que no vio más a un chico y reconoce que quizás fue superficial. Esto generó debate en los comentarios del video.

Desde su nombre a cómo se paraba o vestía: Los numerosos motivos por los que las mujeres dejan de salir con sus citas. 

La usuaria de TikTok @anto.larobina, desató una polémica en redes sociales al compartir el motivo por el que decidió dejar de salir con un chico luego de tener una cita.

El video inicia con la pregunta “¿Chicas cuál fue la razón más superficial por la que dejaron de ver a un pibe? “. A continuación, la joven relata su experienica: " Yo me deje de ver con un chico, porque fuimos a comprar y pidió la oferta de jamón y queso".

A pesar de reconocer que era una razón superficial, Anto justificó su molestia, bajo el argumento de que no tenía una relación de pareja estable: “Recién te conozco vos no podes ir a pedir una oferta, pienso que sos un rata” . Luego de esto, invito a las demás usuarias a compartir sus experiencias: “Necesito saber si yo estoy mal, si fui mala o nos pasa a todas” concluyó.

Entre los motivos más insólitos se destacaron: “Se llamaba camilo me daba vergüenza su nombre” ,“Aplaudía cuando se reía", “Respiraba muy fuerte” y “Se paraba con los pies apuntando para afuera” confesaron las usuarias.

Sin embargo, un comentario se volvió muy criticado: “Yo lo dejé xq se despertó más temprano a descolgarme la ropa xq iba a llover. aguanta de donde tanta confianza?” . Esto no generó apoyo del resto y obtuvo respuestas como: “En esta estás sola", “Un amor el chico en esta no te apoyamos”, “Menos mal lo dejaste. No lo MERECES”.

Con respecto a esto una mujer escribió: “ Chicas no puedo darle like a todos los comentarios, les quiero decir que TODAS (excepto la amiga a la que le levantaron la ropa antes de llover) TIENEN RAZON”.

Dentro de la gran cantidad de personas que escribían sus opiniones y experiencias, un usuario comentó con humor el pánico que generó el hilo entre los hombres: “Aquí leyendo comentarios para ver qué no hacer, qué no decir, cómo decir, cómo respirar, cómo hablar, qué no pedir, cómo pedir, qué comprar, qué no comprar. Solo cómo existir”.

