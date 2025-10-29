29 de octubre de 2025 - 19:35

Se volvió viral en TikTok por "parecerse" al presidente y desató risas y comparaciones: "Milei de Temu"

El video está cerca del millón de reproducciones en TikTok. Los usuarios aprovecharon para bromear con la situación y aseguran que es “el doble de riesgo”.

Viral de TikTok: el parecido con Javier Milei.

Por Redacción

Un insólito video en TikTok se volvió viral entre los usuarios luego de que un joven fuera comparado físicamente con el presidente Javier Milei. En pocas horas, las redes se llenaron de comentarios, memes y comparaciones, al punto que muchos usuarios aseguraron que se trata de su “doble”.

Todo comenzó cuando el usuario @mariobarreto0 publicó un clip corto donde se ve a un sujeto cocinando y tomando mate, con gestos y rasgos que recordaron de inmediato al mandatario. El protagonista del video, que se hace llamar Milei, se volvió tendencia por su llamativo parecido físico y su manera de reír.

Algunos usuarios destacaron lo idéntico que luce al jefe de Estado, mientras que otros eligieron por el humor con frases como “Es el doble de riesgo”, “Milei de Temu”, “Que pida un ADN urgente” o “El Javi paisano no existe. El Javi paisano”. “Los quiero juntos por favor lo tenes que conocer”, dijo una usuaria.

El video no solo muestra al joven cocinando, sino también una serie de imágenes donde se lo ve tomando mate en una camioneta y posando con una bebida en la mano. Lo más gracioso es que quien publicó el video colocó un audio verdadero de Javier Milei de fondo, reforzando “su parentesco”.

Sin embargo, no todos los internautas coincidieron con el parecido. Algunos comentarios señalaron: “No se parece tanto” o “Es solo el mismo corte de pelo”, mientras que otros se mostraron enojados por la comparación. Otros ironizaron con frases como “Tráiganme una urna que lo voto también”.

