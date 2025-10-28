Trabaja de moza en en Noruega y sorprendió al revelar cuánto gana: "Un mes normalito"

La joven compartió en TikTok su experiencia trabajando en el país nórdico y explicó cómo es cobrar en la moneda noruega.

En búsqueda de progresar económicamente, muchos jóvenes toman la decisión de emigrar a diversos países de Europa para encontrar trabajo. De este modo, Noruega se posiciona como uno de los destinos más elegidos debido a sus altos salarios, donde el sueldo promedio ronda los 5.000 euros.

Un ejemplo claro de esto es una española llamada Gaby, que tomo la decisión de establecerse en Tromsø, al norte de Noruega. Por medio de TikTok, la joven creadora de contenido comparte su rutina tanto en su trabajo como en su hogar.

"En un mes normalito puedo ganar más de 5.000 euros brutos", reveló en uno de sus videos. Según explicó, su salario mensual asciende a 59.611 coronas noruegas, que, según sus propios cálculos, equivalen a unos 5.900 euros.

No obstante, existe un inconveniente con la moneda noruega, ya que su valor fluctúa constantemente: lo que un mes puede parecer una buena suma, en otro puede no serlo tanto. "En un mes normal puedo superar los 5.000 euros brutos", comentó con cierto pesar.

De esta manera, la remuneración final depende tanto de las horas trabajadas como del tipo de turno. En Noruega no existe un salario mínimo establecido por ley, aunque sí se manejan tablas orientativas según el sector y la experiencia.

"Son unas 197 coronas la hora, más o menos, aunque depende de tu edad y de la experiencia. Menos de 200 coronas la hora no aceptes", señaló, "si trabajas después de las nueve de la noche, cobras más. En mi contrato, por ejemplo, de 9 a 12 de la noche gano 16 coronas más por hora, y de 12 a 4 de la madrugada, 30 coronas más. Los domingos también se paga extra".