Dejó su trabajo como abogada en Argentina para empezar una nueva vida en Dubái: "Pagan muy bien"

Buscar una vida más equilibrada y con mejores condiciones laborales, sumado a la situación económica actual en Argentina , llevó a una joven a tomar una decisión radical. Tras años de estudios y con el título de abogada en su palmarés, dejó todo para mudarse a Dubái y trabajar como azafata.

Victoria, que trabajó en el país durante seis años en el ámbito jurídico, hoy forma parte del equipo de Emirates, una aerolínea de Emiratos Árabes Unidos, y comparte en redes sociales cómo fue su transformación profesional y cómo es vivir en Medio Oriente.

A través de su cuenta de TikTok , la argentina detalla su experiencia en la compañía internacional, desde cuánto gana hasta los beneficios que recibe por ser parte del personal de vuelo. "No pagan nada mal y encima no pagas alquiler" , contó en una de sus publicaciones.

"El sueldo básico es de 1.200 dólares, a esto tenemos que sumarle las horas de vuelo" , además de otros incentivos que varían según el mes.

Uno de los aspectos que más destacó es que la empresa cubre el alojamiento y el transporte , además de ofrecer importantes descuentos en hoteles y vuelos alrededor del mundo. Para Victoria, esos beneficios fueron determinantes a la hora de dejar su anterior empleo y apostar por una nueva vida lejos de casa.

Curiosidades de su trabajo

En sus videos de TikTok, la joven también suele responder preguntas de sus seguidores, revelando detalles curiosos sobre la rutina a bordo. Muchos usuarios se preguntan qué hacen las azafatas durante el vuelo, dónde se quedan a la espera de un vuelo siguiente, entre otras.

Según contó entre algunas curiosidades de este trabajo, las azafatas descansan en camas ocultas dentro del avión durante los vuelos largos y que pueden acceder a pasajes gratuitos o con grandes descuentos para ellas y sus familias.

Más allá del cambio laboral, Victoria afirma que la experiencia le permitió cumplir un sueño y animar a otros a intentarlo.