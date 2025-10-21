21 de octubre de 2025 - 17:35

Dejó su trabajo como abogada en Argentina para empezar una nueva vida en Dubái: "Pagan muy bien"

La joven es viral en TikTok por el cambio radical que hizo en su vida. Si bien recibe muchas críticas, cada día expresa su rutina laboral y cuenta cómo logró “volar alto”.

Dejó su trabajo como abogada en Argentina para empezar una nueva vida en Dubái.

Dejó su trabajo como abogada en Argentina para empezar una nueva vida en Dubái.

Foto:

@vicapano
Por Redacción

Buscar una vida más equilibrada y con mejores condiciones laborales, sumado a la situación económica actual en Argentina, llevó a una joven a tomar una decisión radical. Tras años de estudios y con el título de abogada en su palmarés, dejó todo para mudarse a Dubái y trabajar como azafata.

Leé además

Video viral: así le daba alcohol a un perro.

Violencia animal: una joven obligó a un perro a tomar cerveza e indignó con su polémica justificación

Por Redacción
En la publicación se genera el debate de si las imágenes de la gata son reales o fueron hechas con inteligencia artificial. 

El insólito ingrediente que una gata utilizó para condimentar la comida familiar

Por Redacción

Victoria, que trabajó en el país durante seis años en el ámbito jurídico, hoy forma parte del equipo de Emirates, una aerolínea de Emiratos Árabes Unidos, y comparte en redes sociales cómo fue su transformación profesional y cómo es vivir en Medio Oriente.

"El sueldo básico es de 1.200 dólares, a esto tenemos que sumarle las horas de vuelo", además de otros incentivos que varían según el mes.

Uno de los aspectos que más destacó es que la empresa cubre el alojamiento y el transporte, además de ofrecer importantes descuentos en hoteles y vuelos alrededor del mundo. Para Victoria, esos beneficios fueron determinantes a la hora de dejar su anterior empleo y apostar por una nueva vida lejos de casa.

Embed
@vicapano Cuánto se gana siento azafata de Emirates? ✈️ Salario básico: AED 4.980/mes Pago por hora de vuelo: AED 69,6/hora (80–100 h/mes) Promedio mensual: AED 11.244 (USD 3,061) #CapCut #salario #emirates #cabincrew #cabincrewlife #sueldo #fyp #parati #azafata ♬ sonido original - vicapano

Curiosidades de su trabajo

En sus videos de TikTok, la joven también suele responder preguntas de sus seguidores, revelando detalles curiosos sobre la rutina a bordo. Muchos usuarios se preguntan qué hacen las azafatas durante el vuelo, dónde se quedan a la espera de un vuelo siguiente, entre otras.

Según contó entre algunas curiosidades de este trabajo, las azafatas descansan en camas ocultas dentro del avión durante los vuelos largos y que pueden acceder a pasajes gratuitos o con grandes descuentos para ellas y sus familias.

Más allá del cambio laboral, Victoria afirma que la experiencia le permitió cumplir un sueño y animar a otros a intentarlo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En el Festival de Otoño 2025 en Chihuahua, México, realizaron una interesante forma de cocinar asado y el video se convierte en viral. 

Un asado que se volvió viral: "tunearon" una máquina agrícola y la convirtieron en una original parrilla

Por Redacción
la divertida reaccion de una perra tras hacer una travesura se volvio viral en tiktok

La divertida reacción de una perra tras hacer una travesura se volvió viral en TikTok

Por Redacción
Empresario textil ofreció ropa a gente que no podía pagarla.

Ofreció ropa gratis a gente sin recursos, pero la codicia de sus vecinos pudientes arruinó la solidaridad

Por Redacción
Kim Kardashian lanza una línea de tangas con vello púbico sintético

Kim Kardashian lanza una línea de tangas con vello púbico sintético y desata debate en redes

Por Redacción