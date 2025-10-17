El insólito ingrediente que una gata utilizó para condimentar la comida familiar

El animal agregó, dentro de la olla a escondidas de su dueña, un enorme ratón.

En la publicación se genera el debate de si las imágenes de la gata son reales o fueron hechas con inteligencia artificial.

Wendy es una gata traviesa que ingresó a la cocina, a escondidas de su dueña, durante la preparación de la cena y decidió hacer un contribución y agregar un interesante ingrediente a la cocción: un ratón que acababa de cazar.

La insólita situación fue descubierta por su dueña momentos después. Al ingresar a la cociana, la mujer encontró a Wendy sentada en el suelo mirando la cazuela y maullando. Ante este comportamiento, la dueña acudió a las cámaras del hogar para ver qué había pasado,.

Las imágenes registradas reflearon el momento en que el felino se acerca a la olla en la que se estaba cocinando el guiso y dejó caer al roedor dentro de la misma. Un gran aporte de proteína de su parte, lo qiue terminó arriunando la cena pero se convirió en viral y foco de las redes donde se discutió su veracidad.

Embed ¿Las imágenes son reales o se trata de inteligencia artificial? Parte de los usuarios que vieron la publicación afirmaron que no se trataba de una situación real, sino de una creación mediante inteligencia artificial: “Video de IA. Un animal común de IA haciendo cosas raras, captado por una cámara de seguridad. Miren la estufa... ¿Qué estufa de gas tiene un panel con 20 botones? ¿Por qué estaría un gato cerca de una estufa caliente? ¿Por qué hay una cámara de seguridad enfocada en la estufa? Vamos, gente”, comentó un usuario. Otro insistió: “Esto es IA, ¿no? Mira ese "horno". ¿Por qué tendrías una cámara apuntando a la estufa?”

Mientras tanto, muchos usuarios optaron por el tono humorístico, bromenado sobre la ayuda de la gata para cocinar: “ Ella solo está haciendo su parte” o “Ella pensó que necesitaba sabor extra.”