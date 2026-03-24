De viral a marca propia: qué fue de la vida del joven detrás de "Bad Luck Brian", meme icónico de internet

A más de una década de su explosión en internet -y que sigue ardiendo-, el meme de “Bad Luck Brian” continúa generando repercusiones y mucho dinero para su protagonista. Detrás de esa imagen viral está Kyle Craven, quien logró transformar una simple broma de escuela en una fuente de ingresos imparable.

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La foto, que se volvió un fenómeno global en los primeros años de las redes sociales, no solo lo hizo famoso, sino que también le permitió construir una marca personal que continúa explotando con productos y participaciones en eventos vinculados a la cultura digital.

Todo comenzó a principios de la década de 2010, cuando una imagen de anuario con una apariencia deliberadamente torpe comenzó a circular por foros y redes sociales. La foto muestra a Craven con una sonrisa incómoda, ortodoncia y un chaleco llamativo.

El meme nació cuando su amigo Ian Davies publicó la imagen en Reddit con la frase “Hace el examen de conducir… recibe su primer DUI” . La foto, tomada a propósito para verse ridícula, comenzó a replicarse con distintas frases que exageraban situaciones con “mala suerte”.

En poco tiempo, “Bad Luck Brian” se transformó en uno de los formatos más populares de la época. Esa viralidad convirtió a Craven en una celebridad de internet. Incluso, grandes empresas de diversos sectores, como MacDonald’s o Volkswagen, utilizaron su imagen en campañas.

También aparecía en diferentes productos. Esto le permitió ganar, en su mejor momento, entre 15 mil y 20 mil dólares al año por derechos de imagen. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió alejarse del foco mediático y llevar una vida más normal.

Nueva vida para un ícono de internet

Estudió gestión de la construcción en la universidad y se incorporó al negocio familiar vinculado a la construcción, especialmente de iglesias. En 2025 volvió a aparecer en medios locales tras participar en la compra de Quaker Square, un histórico complejo comercial de Akron, para un desarrollo inmobiliario.

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No obstante, nunca dejó atrás el meme que lo hizo famoso. En 2021, aprovechó el auge de los NFT y vendió la imagen original por unos 36.000 dólares.

En la actualidad, Craven sigue vinculado al mundo de internet. Participa en eventos relacionados con la cultura meme, como el Doge Day en Tokio, y promociona en sus redes sociales su propia línea de productos de “Bad Luck Brian”, que incluye camisetas, tazas, pegatinas y pósters.