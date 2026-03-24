Hace 10 años se unieron para rescatar a un perro y ahora una escultura inmortaliza ese heroico momento

Cinco personas realizaron una arriesgada maniobra para salvar a un perrito y diez años después levantaron una escultura en su honor. Esta es su historia.

Homenaje en Kazajistán a un grupo de hombres que salvó a un perro

En 2016, un emotivo video conmovió a los habitantes de la ciudad de Almaty, en Kazajistán que pronto dio la vuelta al mundo. Un grupo de personas se unió para rescatar a un perrito de ahogarse en el embalse Sayran, con una maniobra arriesgada pero heróica.

Diez años después, la ciudad les rindió homenaje levantando una estatua en su honor. Decenas de personas se reunieron en el embalse para presenciar el momento en el que aquel acto heróico quedó inmortalizado en la historia de la ciudad.

Embed En 2016, unos hombres rescataron a un perro de un embalse helado en Almaty, Kazajistán. Años después, la ciudad no quiso olvidar aquel gesto de valentía y humanidad, y decidió inmortalizarlo erigiendo una estatua en su honor.

pic.twitter.com/5tLsOuhoja — Muy.Mona/ (@Capitana_espana) March 23, 2026 Así fue el heróico rescate Aquel día en mayo del 2016, un hombre que paseaba cerca del embalse Sayran observó a un perro atrapado en el agua, visiblemente asustado. El agua corría con mucha intensidad por lo que el hombre decidió cruzar la valla de contención para rescatar al animal.

El hombre se deslizó con cuidado por el muro de la presa y bajó hasta donde estaba el perrito, quien se encontraba inmóvil y asustado. El joven sujetó al perro del cuello y el lomo para tratar de llevarlo hasta la pared, sin embargo, la superficie era muy resbalosa y le dificultaba subirlo él solo.

Embed - !!! . !!!! Fue entonces cuando otros tres hombres que observaban la situación decidieron ayudarlo, cruzando la valla y creando una cadena humana para intentar subir al joven y al animal.

La hazaña se complicó, no sólo porque la pared de concreto era resbaladiza sino también por el gran caudal de agua en el embalse. Minutos más tarde, se acercó corriendo al lugar otro hombre que ofreció sumarse al rescate y ser un eslabón más de la cadena. De esta manera, los cinco hombres lograron unirse para sujetar al perrito y subirlo hasta la valla, rescantándolo sano y salvo. El video dio la vuelta al mundo y hoy estos héroes tienen una estatua erigida en el embalse de Sayran en memoria de su gran hazaña.