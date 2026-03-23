Un policía rescató a un nene de 3 años segundos antes de que pasara un tren: el impresionante video

Ocurrió en la ciudad de Córdoba. El momento quedó registrado en video y todos destacaron la actuación del oficial, identificado como Pablo Luna.

Un nene de 3 años estuvo al borde de ser atropellado por un tren de carga en la ciudad de Córdoba, pero la rápida intervención de un heróico policía evitó el fatal desenlace. El episodio ocurrió en cuestión de segundos y quedó registrado en video, donde se ve el desesperado rescate.

El hecho se registró en el barrio Villa Los Galpones, donde el menor había quedado sobre las vías sin supervisión, justo cuando una formación con 29 vagones de carga de piedras se aproximaba. Un efectivo que patrullaba la zona advirtió la situación y actuó de inmediato para retirarlo del lugar.

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Un efectivo policial arriesgó su vida para salvar a un niño de ser arrollado por un tren en el barrio Los Galpones.



Los buenos siempre serán los de azul. pic.twitter.com/OMQnzpRW8y — Mati Smith (@Trumperizar) March 23, 2026 El “héroe” del hecho fue identificado como Pablo Luna y fue felicitado en redes sociales. De acuerdo con fuentes policiales, el tren de cargas se dirigía desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba cuando el niño se encontraba en la traza ferroviaria.

Sin embargo, un efectivo de la División Motocicletas observó al niño y logró salvarlo antes del paso del tren en la intersección de las calles Mendoza y Saráchaga. Las autoridades ubicaron a la madre del pequeño, una joven de 24 años, quien expresó que su hijo se retiró de su vivienda durante un “descuido”.