Probó una idea extrema para no usar el celular mientras estudiaba y cometió un gran error

Existen muchas técnicas utilizadas por estudiantes para no distraerse mientras preparan un examen o realizan trabajos académicos. Una de ellas implica dejar el celular en otro lugar para no estar pendiente de notificaciones o llamadas que pueden afectar la concentración.

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Una joven es España implementó una técnica para esconder su teléfono en horario de estudio para evitar distracciones, sin embargo, el método no resultó como esperaba.

María es una influencer española que comparte videos en sus redes sociales sobre técnicas de estudio, herramientas útiles para estudiantes y consejos para evitar distracciones a la hora de preparar exámenes. Recientemente, compartió un video en su cuenta de Instagram "Estudia con María" ( @study.with.maria ) y mostró que guardó su celular en el freezer y lo congeló para concentrarse mejor mientras estudiaba.

"Estudia conmigo hasta que se derrita el hielo", comenzó diciendo la joven. En el video, explica que colocó el celular apagado dentro de dos bolsas de naylon para protegerlo y lo congeló en una cubetera.

Luego de una hora, la influencer mostró que el hielo no se derritió demasiado , por lo que decidió encender una vela para darle calor y acelerar el proceso.

Un par de minutos después, la joven observó que su celular continuaba congelado, por lo que decidió comenzar a romper el hielo con una tijera. Sin embargo, cuando pudo despegar el dispositivo del hielo, se dio cuenta que no encendía. "Me quedo con la parte positiva: voy a poder estudiar más", expresó la joven.

Finalmente, confesó que su celular de rompió al estar expuesto a temperaturas tan bajas: "Efectivamente me he quedado sin celular. Ahora afronto que debo decírselo a mi madre", comentó preocupada al final del video.

Los comentarios más destacados

El video de la joven alcanzó más de 4 millones de reproducciones y se llenó de comentarios de personas que cuestionaron el particular método de la influencer.

"¿Guardarlo en un cajón y congelar la llave no era más fácil?; "Faltó meterlo al microondas para descongelarlo"; "El plástico no funcionó", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.