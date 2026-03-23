Encontraron a su gata tras cinco años desaparecida: cómo la hallaron y la llamada que lo cambió todo

Una familia de Maryland, en Estados Unidos , logró reencontrarse con su gata desaparecida tras cinco años de pura tristeza. El hecho sorprendió a todos en redes sociales, primero por el tiempo transcurrido y luego por la forma en que finalmente pudieron encontrarla.

Se encerró en una jaula por plata, lo transmitió en vivo en Twitch y le suspendieron la cuenta

El animal se llama Artemis y fue reportado como desaparecido en septiembre de 2021. Desde entonces, sus dueños la buscaron incansablemente, aunque sin obtener resultado alguno. Sin embargo, en febrero de 2026, un hallazgo inesperado permitió cerrar la historia con un final feliz .

Sus dueños Melissa y Brooke Garci llevaban tras el rastro de Artemis desde el día en que su mascota, que solía salir a pasear por el jardín de su casa, se fue y no regresó. Tras su desaparición, la pareja recorrió calle por calle, dejó avisos con su foto y difundió mensajes , pero no obtuvo ninguna respuesta.

Incluso habían dado aviso a una protectora de animales de la zona, pero durante años no hubo novedades. La esperanza fue cayendo mientras los años pasaban, hasta que una llamada reavivó la llama de poder reencontrarse con su hija de cuatro patas.

La situación cambió cuando una vecina del barrio encontró a un gato en el sótano de su casa, que se encontraba justo en construcción, y decidió contactar la organización para verificar si tenía microchip .

Gracias a que Artemis estaba registrada desde el proceso de adopción, pudieron identificarla rápidamente y comunicarse con sus dueños. "Pensé: 'Aún no puedo llorar porque no me lo creo'. Pero, cuando la vi, dije: 'Dios mío, está exactamente igual", contó Brooke al medio CBS Baltimore.

"Fue algo precioso", agregó emocionada tras reencontrarse con su mascota. Desde la protectora remarcaron la importancia de colocar microchips a las mascotas, una práctica que no suele ser muy utilizada, especialmente en Argentina.

Según explicaron los expertos, sin ese sistema de identificación habría sido imposible ubicar a la familia, ya que allí se almacenan los datos tanto del animal como de sus propietarios, facilitando el contacto en casos de extravío como ocurrió en este caso.