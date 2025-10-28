28 de octubre de 2025 - 23:15

Del casamiento al hospital: le tiran arroz en su boda y terminó en la guardia

Un grano de arroz arrojado al salir del Registro Civil entró en el odio del novio y tuvo que acudir a urgencias.

Un grano de arroz entró al oído del novio durante el festejo de su casamiento y tuo que acudir a la guardia del hospital.&nbsp;

Un grano de arroz entró al oído del novio durante el festejo de su casamiento y tuo que acudir a la guardia del hospital. 

Foto:

Por Redacción

La celebración de un casamiento civil en la localidad de Lomas de Zamora, Buenos Aires terminó accidentada. En el momento de la tradicional lluvia de arroz a la salida del Registro Civil obligó al recien casado a dirigirse al hospital.

Leé además

La nueva broma viral del vagabundo en casa genera polémica 

La polémica broma viral que desata pánico familiar y falsas denuncias policiales

Por Manuel Ferreyra
Choque, revisión y abrazo: la reacción de dos mujeres que protagonizaron un accidente en Ecuador.

Diplomacia femenina: dos mujeres chocaron en la calle y el video de su reacción se hizo viral

Por Redacción

La situación fue compartida por la recién casada, Agostina, y rápidamente el video se viralizó en TikTok.

Embed
@cieloagostina1_ cosas que quedarán para el recuerdo jajjaja #fyp#casamiento original sound - Our Awesome World

En el clip se muetra el momento en el que la pareja felizmente sale el Registro Civil y es recibida por sus familiares y amigos que arrojan los granos de arroz. En medio de la situación, un grano impactó en el oído del novio. En las imágenes se observa cómo el hombre se molesta y incomoda debido a la molestia, por lo tanto luego tuvo que acudir a urgencias.

Agostina tituló el video con la frase “POV: Te casas y te entra un arroz en el oído”.

Luego la secuencia continúa con el joven en la guardia del hospital en la espera de ser atendido: "“todos se reían de él” escribió la novia.

Repercusión en TikTok

El video publicado alcanzó casi 700 mil de visualizaciones y cientos de comentarios que opinaban sobre la situación insólita vivida por la pareja y además se generó un debate sobre quienes criticaron la forma en la que los invitados arrojaron arroz y otros cuestionaban la tradición en sí.

“Es que el arroz se tira indirectamente para arriba de los novios, no asi jajaja” comentó un usuario. Otros agregaron respecto a esto : “Se tira para arriba, no con fuerza hacia la persona. Te llega a pegar en un ojo y estamos hablando de algo peor.” y “El q le tira arroz creo q le tenía bronca”.

También hubo quienes realizaron críticas de esta tradición: “Arrojar arroz es considerado de mal gusto ahora…” y “Por eso es mejor tirar petalos “.

Una usuaria aportó un dato interesante sobre esta práctica: "según las abuelas el arroz y las monedas se tiran hacía el cielo y les tiene que caer sobre ellos simulando una lluvia de abundancia para el nuevo matrimonio, pero eso se van olvidando las nuevas generaciones y les lanzan por juego nada más.”

Qué significa arrojar arroz a los novios

El acto de tirar arroz en las bodas es una tradición simbólica que se remonta a antiguas culturas. Tiene como objetivo desear fertilidad, prosperidad y abundancia a la pareja de recién casados.

arroz casamiento

El arroz, al ser un grano que se siembra y multiplica, simboliza la fertilidad, con la esperanza de que la pareja tenga descendencia. Como alimento básico de muchas culturas , representa el deseo de que el nuevo hogar no carezca nunca de sustento y tenga una vida de éxito y riqueza.

Esta práctica es milenaria y se asocia el arroz con la vida y la multiplicidad de la semilla, que al transformarse se multiplica como el número de bendiciones para los novios y alejar la mala suerte en el matromonio.

A pesar de ser una tradición, poco a poco se ha ido moficando y optado por otras alternativas como papel picado, flores secas, pétalos de rosas, entre otros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Insólito blooper en un informe televisivo. 

Se distrajo en la entrevista y "estrelló" un avión en vivo: el blooper viral de un periodista

Por Redacción
La joven contó su experiencia trabajando en Noruega. 

Trabaja de moza en en Noruega y sorprendió al revelar cuánto gana: "Un mes normalito"

Por Manuel Ferreyra
La actriz que interpreta a la villana de Blancanieves en los parques de Disney se convirtió en un fenómeno de redes sociales y pide a sus seguidores que reclamen por su continuidad.

Insólito: la "reina malvada" de Blancanieves pide ayuda para seguir siendo mala en los parques de Disney

Por Redacción
La compañía Böcker, fabricante de la grúa utilizada en el delito en el Museo de Louvre, decidió aprovechar la notoriedad como estrategía de marketing.

La ingeniosa campaña que lanzó la empresa que fabrica el camión que se usó en el robo del museo del Louvre

Por Redacción