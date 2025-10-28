Del casamiento al hospital: le tiran arroz en su boda y terminó en la guardia

La celebración de un casamiento civil en la localidad de Lomas de Zamora, Buenos Aires terminó accidentada. En el momento de la tradicional lluvia de arroz a la salida del Registro Civil obligó al recien casado a dirigirse al hospital .

La situación fue compartida por la recién casada, Agostina, y rápidamente el video se viralizó en TikTok .

En el clip se muetra el momento en el que la pareja felizmente sale el Registro Civil y es recibida por sus familiares y amigos que arrojan los granos de arroz. En medio de la situación, un grano impactó en el oído del novio. En las imágenes se observa cómo el hombre se molesta y incomoda debido a la molestia, por lo tanto luego tuvo que acudir a urgencias.

Agostina tituló el video con la frase “ POV: Te casas y te entra un arroz en el oído ”.

Luego la secuencia continúa con el joven en la guardia del hospital en la espera de ser atendido: "“todos se reían de él” escribió la novia.

Repercusión en TikTok

El video publicado alcanzó casi 700 mil de visualizaciones y cientos de comentarios que opinaban sobre la situación insólita vivida por la pareja y además se generó un debate sobre quienes criticaron la forma en la que los invitados arrojaron arroz y otros cuestionaban la tradición en sí.

“Es que el arroz se tira indirectamente para arriba de los novios, no asi jajaja” comentó un usuario. Otros agregaron respecto a esto : “Se tira para arriba, no con fuerza hacia la persona. Te llega a pegar en un ojo y estamos hablando de algo peor.” y “El q le tira arroz creo q le tenía bronca”.

También hubo quienes realizaron críticas de esta tradición: “Arrojar arroz es considerado de mal gusto ahora…” y “Por eso es mejor tirar petalos “.

Una usuaria aportó un dato interesante sobre esta práctica: "según las abuelas el arroz y las monedas se tiran hacía el cielo y les tiene que caer sobre ellos simulando una lluvia de abundancia para el nuevo matrimonio, pero eso se van olvidando las nuevas generaciones y les lanzan por juego nada más.”

Qué significa arrojar arroz a los novios

El acto de tirar arroz en las bodas es una tradición simbólica que se remonta a antiguas culturas. Tiene como objetivo desear fertilidad, prosperidad y abundancia a la pareja de recién casados.

El arroz, al ser un grano que se siembra y multiplica, simboliza la fertilidad, con la esperanza de que la pareja tenga descendencia. Como alimento básico de muchas culturas , representa el deseo de que el nuevo hogar no carezca nunca de sustento y tenga una vida de éxito y riqueza.

Esta práctica es milenaria y se asocia el arroz con la vida y la multiplicidad de la semilla, que al transformarse se multiplica como el número de bendiciones para los novios y alejar la mala suerte en el matromonio.

A pesar de ser una tradición, poco a poco se ha ido moficando y optado por otras alternativas como papel picado, flores secas, pétalos de rosas, entre otros.