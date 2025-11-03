Su padre le confesó antes de morir que conoció a Diego Maradona y tardó 30 años en hallar una prueba

Un influencer de Mar del Plata emocionó a las redes al encontrar una foto histórica que guardará de por vida. “Un fotógrafo te la sacó, lo perdí y no lo encontré más”, le dijo su papá. Eso lo invitó a realizar una búsqueda difícil, pero esperanzadora.

Una historia de amor familiar que involucra al astro futbolístico Diego Maradona emocionó en redes sociales. Un influencer de 37 años oriundo de Mar del Plata comenzó una búsqueda difícil, pero esperanzadora después de que su padre le revelara que existía una foto suya con el jugador argentino.

Poco antes de morir, su papá le colocó una semilla que florecería nostálgicamente. Treinta años después, y con la ayuda de miles de usuarios, Pablo Viti logró encontrar no solo la imagen, sino también los negativos originales. La historia fue contada por TikTok y se volvió viral, emocionado a miles de personas.

“Mi viejo antes de fallecer me dijo: ‘Tenés una foto con Maradona’”. Sin embargo, el hombre no conservaba la imagen. “Fue hace 30 años, un fotógrafo te la sacó, lo perdí y no lo encontré más. Pero una foto con Maradona no se tira”, le dijo entonces, dejando abierta la esperanza.

Pablo comenzó una búsqueda incansable que incluyó medios locales, periódicos antiguos y la colaboración de sus hermanas. Su única pista era una vieja publicación que registraba el paso del astro por Mar del Plata. Finalmente, lograron ubicar al fotógrafo, Juan, quien conservaba el material original.

"Yo ese día me iba a jugar al fútbol. Cuando vuelvo, encuentro el celular lleno de notificaciones y estaba la foto con Maradona. Yo no podía creerlo", contó emocionado.