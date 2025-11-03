3 de noviembre de 2025 - 21:35

Su padre le confesó antes de morir que conoció a Diego Maradona y tardó 30 años en hallar una prueba

Un influencer de Mar del Plata emocionó a las redes al encontrar una foto histórica que guardará de por vida. “Un fotógrafo te la sacó, lo perdí y no lo encontré más”, le dijo su papá. Eso lo invitó a realizar una búsqueda difícil, pero esperanzadora.

Diego Maradona.

Diego Maradona.

Foto:

Por Redacción

Una historia de amor familiar que involucra al astro futbolístico Diego Maradona emocionó en redes sociales. Un influencer de 37 años oriundo de Mar del Plata comenzó una búsqueda difícil, pero esperanzadora después de que su padre le revelara que existía una foto suya con el jugador argentino.

Leé además

El Pelado recordó a Diego en una conferencia de prensa, en la que manifestó su profundo amor por el Diez, no dudó en calificarlo como el mejor.

"Era la luz de nuestro fútbol": el conmovedor homenaje de Almeyda a Diego

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto no dudó en dedicarle unas palabras al ídolo que marcó a generaciones. 

Colapinto y un emotivo homenaje a Diego en el día de su cumpleaños

Por Sergio Faria

Poco antes de morir, su papá le colocó una semilla que florecería nostálgicamente. Treinta años después, y con la ayuda de miles de usuarios, Pablo Viti logró encontrar no solo la imagen, sino también los negativos originales. La historia fue contada por TikTok y se volvió viral, emocionado a miles de personas.

“Mi viejo antes de fallecer me dijo: ‘Tenés una foto con Maradona’”. Sin embargo, el hombre no conservaba la imagen. “Fue hace 30 años, un fotógrafo te la sacó, lo perdí y no lo encontré más. Pero una foto con Maradona no se tira”, le dijo entonces, dejando abierta la esperanza.

Embed
@viti.pablo Una linda historia con Diego que pude resolver 30 años después Gracias Clara, Belén y Juan A mi viejo y a Diego #maradona #historia #futbol #amor sonido original - Pablo

Búsqueda incansable de la foto: “No podía creerlo”

Pablo comenzó una búsqueda incansable que incluyó medios locales, periódicos antiguos y la colaboración de sus hermanas. Su única pista era una vieja publicación que registraba el paso del astro por Mar del Plata. Finalmente, lograron ubicar al fotógrafo, Juan, quien conservaba el material original.

"Yo ese día me iba a jugar al fútbol. Cuando vuelvo, encuentro el celular lleno de notificaciones y estaba la foto con Maradona. Yo no podía creerlo", contó emocionado.

La foto, tomada el 6 de enero de 1992, muestra a un joven Pablo junto a su hermana, Maradona y dos niños más cuya identidad aún se desconoce. El influencer no solo recuperó un recuerdo invaluable, sino que también decidió extender su búsqueda para encontrar a esos chicos.

La foto del influencer con Diego Maradona.
La foto del influencer con Diego Maradona.

La foto del influencer con Diego Maradona.

"Aquí hay un chico y una chica que tampoco saben que tienen una foto con Maradona, así que si eres familiar o te reconoces en la foto, avísame y te la mando", pidió en sus redes. Gracias al poder de los internautas, aquella imagen perdida durante tres décadas logró aparecer en la vida de Pablo Viti.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Golazo de Diego Maradona para el 1-1 contra Italia en el Mundial de México 1986. 

Ídolo eterno: tres documentales para recordar a Maradona en el día de su cumpleaños

Por Redacción Deportes
Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años.

Los emotivos posteos de Gianinna y Dalma por el cumpleaños de Diego Maradona

Por Agustín Zamora
El BCRA lanza una moneda para el Mundial 2026 con el gol de Maradona a los ingleses: cuesta $253.000 y habrá a disposición 2.500 ejemplares. 

Diego eterno: el Banco Central lanzó una moneda del Mundial 2026 con un homenaje a Diego Maradona

Por Redacción Deportes
Edificios falsos Nueva York. Fuente: Canva

Los misterios ocultos detrás de los "edificios fantasmas" de Nueva York

Por Redacción