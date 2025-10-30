Encontró un perro con una flecha incrustada en la cabeza y lo rescató: su historia asombra y conmueve

Un usuario de TikTok compartió la triste imagen de un perro con un objeto incrustado en la cabeza, la situación generó indignación en redes sociales debido al acto de crueldad cometido.

La persona que filma el video, se acerca al animal y comprueba que se trataba de un perno de ballesta con púas. Este había penetrado la zona frontal del cráneo, quedando a solo centímetros del ojo izquierdo del animal. Afortunadamente, el proyectil no llegó a causar daño permanente en el ojo.

La persona que lo encontró se dirigió de inmediato a la veterinaria. Tras realizar una ecografía y demás controles pertinentes, las imágenes revelaron que el proyectil había traspasado el cráneo del animal, De inmediato se realizó una cirugía de urgencia.

Según informó el creador del video, la operación resultó totalmente exitosa. A pesar de esto, el perro continúa hospitalizado, en reposo y debe permanecer hospitalizado varios días para ser monitoreado.

El rescatista en el video incluye una fuerte frase que invita a la reflexión: " Si no amas a los animales, por favor, no los lastimes!"

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrió el ataque, si se trató de un accidente o un acto de crueldad intencional. Las autoridades están investigando el caso para dar con los culpables.

Repercusión en TikTok

El video del rescate y del proceso de curación fue compartido por el usuario de TikTok @walshhqh3rz, quien suele publicar contenido sobre rescates de animales en peligro. El clip se volvió viral y alcanzó 13 millones de visualizaciones y miles de comentarios.

En los comentarios, los usuarios manifestaron su indignación y tristeza por la situación qie atravesó el animal:“¿cómo a alguien le puede dar el corazón para hacer eso?” comentó una usuaria. Otros agregaron; “No pude parar de llorar, porque tratan asi a los perritos” y “¿Quién es el monstruo que le hizo esto a este pobre bebé?”.

Muchos otros resaltaron la actitud heroica de la persona que se hizo cargo del rescate y los cuidados veterinarios: “ Cuánto tiempo debió haber pasado para que alguien lo ayude, muchas gracias gran corazón.”, “Gracias por salvarlo, aún queda gente buena en el mundo” y “Eres un ser humano excepcional” fueron de los comentarios más repetidos para el salvador del pobre perro.

