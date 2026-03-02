2 de marzo de 2026 - 14:05

Qué significa que tu perro gire antes de acostarse, según veterinarios

Este comportamiento común en el perro tiene explicación científica y está relacionado con el instinto, la conducta y el bienestar de las mascotas en el hogar.

Por Ignacio Alvarado

Este movimiento no es casual. Se trata de una conducta heredada de sus antepasados salvajes. Antes de dormir al aire libre, los canes necesitaban aplastar la vegetación, revisar el terreno y asegurarse de que no hubiera amenazas ocultas.

Aunque hoy las mascotas duerman en camas cómodas dentro del hogar, el instinto permanece. Girar les permite “acomodar” el espacio, identificar olores y verificar que el entorno sea seguro.

Veterinarios señalan que también puede ser una forma de regular la temperatura corporal. Al girar, el perro elige la posición más cómoda para conservar calor o mantenerse fresco, según el clima.

Señal de bienestar… o de alerta

En la mayoría de los casos, este comportamiento es completamente normal. Sin embargo, los especialistas advierten que si el giro es excesivo, compulsivo o va acompañado de quejidos, dificultad para acostarse o rigidez, podría indicar dolor articular o molestias físicas.

En esos casos, es recomendable consultar con un profesional para descartar problemas en caderas o columna, especialmente en perros mayores.

Parte de su lenguaje natural

Girar antes de dormir forma parte del lenguaje corporal del perro. Es una rutina que le brinda seguridad y confort. Interrumpirla no tiene sentido, ya que responde a una necesidad instintiva.

Observar estos pequeños gestos ayuda a comprender mejor el comportamiento de las mascotas. En definitiva, ese ritual previo al descanso no es un capricho, sino una conducta ancestral que aún hoy forma parte de la vida cotidiana de los perros dentro del hogar.

