17 de abril de 2026 - 09:41

Las empresas como se las conoce, no van más: lo que se viene y lo que se dejará de usar

A pesar de que la tecnología ha llegado para quedarse, muchas empresas siguen apostando por recursos manuales para asegurarse el objetivo.

Las empresas analizan cambios en los modos de hacer negocios.

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Frente a este contexto, la digitalización de contratos aparece como una de las principales oportunidades para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la seguridad jurídica. La posibilidad de gestionar acuerdos de manera digital, con validez legal y estándares de seguridad elevados, comienza a consolidarse como una práctica extendida en el ámbito corporativo.

En esa línea, la empresa Snoop Consulting anunció una alianza con DocuSign con el objetivo de acompañar a las organizaciones en la adopción de soluciones de firma digital e integración de procesos. La iniciativa apunta a transformar la gestión de acuerdos en un flujo ágil, automatizado y alineado con las necesidades actuales del negocio.

Cuál es el futuro comercial de las empresas

La transformación digital no está completa si todavía tenemos que encontrarnos con alguien para que nos firme un acuerdo, una autorización o una carta oferta. Hoy las empresas necesitan garantizar agilidad, trazabilidad y cumplimiento normativo en cada documento digitalmente”, señala Mercedes Morera, Directora de Servicios, Educación y Salud de Snoop Consulting.

De acuerdo con especialistas del sector, la incorporación de este tipo de herramientas cobra especial relevancia en industrias donde la gestión contractual es intensiva, como servicios financieros, logística, tecnología y real estate. En estos casos, la posibilidad de reducir tiempos de firma y minimizar riesgos legales impacta directamente en la competitividad.

Empresa
Las empresas analizan cambios en los modos de hacer negocios.

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“La firma digital dejó de ser una solución operativa para convertirse en un habilitador estratégico. Integrarla con los sistemas de la compañía permite automatizar flujos completos y eliminar cuellos de botella en procesos clave”, agregaron desde Snoop Consulting.

En un entorno cada vez más dinámico, donde la velocidad y la seguridad de las operaciones son determinantes, la digitalización de acuerdos se posiciona como un paso necesario dentro de las estrategias de transformación de las empresas.

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