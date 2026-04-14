Mendoza tendrá un ADN Foto de Sostenibilidad para Empresas: inscripción y detalles

Mendoza será sede del primer ADN Foro de Sostenibilidad para Empresas , una propuesta impulsada por la Fundación ADN que busca instalar la sostenibilidad como eje estratégico dentro del ADN empresarial. El encuentro reunirá a referentes del sector en una jornada pensada para compartir herramientas concretas y casos reales aplicables al contexto local.

Canasta Básica: cuánto necesitó una familia mendocina para no caer en la pobreza

Los golpes trágicos que sufrieron los Enanitos Verdes en su historia

Con un formato dinámico y orientado a resultados, el evento apunta a empresarios , gerentes y PyMEs que buscan mejorar su competitividad. La iniciativa propone dejar atrás la mirada tradicional y posicionar la sostenibilidad como una oportunidad de crecimiento, eficiencia y acceso a nuevos mercados en Mendoza.

El ADN Foro de Sostenibilidad para Empresas en Mendoza se estructura en paneles temáticos donde especialistas abordan distintas dimensiones clave. En el eje de financiamiento, Ángel De Cicco desarrollará “ planes de financiamiento para proyectos sostenibles ”, junto a “ herramientas de ahorro y optimización de recursos ” y “ normas ISO vinculadas a la gestión sostenible ”, poniendo el foco en cómo ordenar y hacer viables las inversiones.

Desde la economía circular, Farid Nallim presentará un “ caso real: primera exportación bajo principios de economía circular en minería ” y la “ aplicación práctica del modelo circular en empresas regionales ”, mostrando cómo este enfoque puede abrir nuevas oportunidades comerciales.

En energías renovables, Nicolás Giorlando y Edgardo Aliaga compartirán un “ caso de éxito: empresas que lograron hasta el 50% de ahorro energético ”. Además, explicarán “ instalaciones solares: criterios técnicos y de dimensionamiento ” y las “ opciones de financiamiento disponibles en el mercado actual ”, claves para reducir costos operativos.

Por su parte, Ornella Bernardi y Leandro Balaguer abordarán la implementación concreta dentro de las organizaciones con un “caso real: implementación en Frío Latina”. También detallarán “cómo crear un área de sostenibilidad dentro de una empresa” y el “diagnóstico sostenible: metodología e implementación paso a paso”.

El cierre conceptual llegará con Camila Amoriza, quien explicará la “integración de inteligencia artificial en procesos de transición sostenible”, sumando “ejemplos de transición empresarial observados en EE.UU.” y una “guía práctica con prompts aplicables para empresas y proyectos”.

Agenda completa del ADN Foro de Sostenibilidad para Empresas en Mendoza

El evento se desarrollará el jueves 23 de abril de 2025, de 18:00 a 21:30, en el Hotel Fuente Mayor, con una propuesta que combina contenidos técnicos y espacios de networking. La jornada comenzará con una recepción distendida con vinos y picadas, pensada para generar los primeros vínculos entre los asistentes.

Luego se desplegará la agenda de paneles con formato ágil, donde cada bloque tendrá una duración de entre 15 y 20 minutos. El primer panel estará centrado en financiamiento para proyectos sostenibles, seguido por el espacio dedicado a economía circular, donde se presentarán casos concretos aplicados a la región.Agenda de paneles

Panel 1 – Financiamiento | Ángel De Cicco

• Planes de financiamiento para proyectos sostenibles

• Herramientas de ahorro y optimización de recursos

• Normas ISO vinculadas a la gestión sostenible

Panel 2 – Economía Circular | Farid Nallim

• Caso real: primera exportación bajo principios de economía circular en minería

• Aplicación práctica del modelo circular en empresas regionales

Panel 3 – Energías Renovables | Nicolás Giorlando y Edgardo Aliaga

• Caso de éxito: empresas que lograron hasta el 50% de ahorro energético

• Instalaciones solares: criterios técnicos y de dimensionamiento

• Opciones de financiamiento disponibles en el mercado actual

Panel 4 – Sostenibilidad Empresarial | Ornella Bernardi y Leandro Balaguer

• Caso real: implementación en Frío Latina

• Cómo crear un área de sostenibilidad dentro de una empresa

• Diagnóstico sostenible: metodología e implementación paso a paso

Aporte especial – IA aplicada a la sostenibilidad | Camila (Amoriza)

• Integración de inteligencia artificial en procesos de transición sostenible

• Ejemplos de transición empresarial observados en EE.UU.

• Guía práctica con prompts aplicables para empresas y proyectos