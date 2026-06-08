Los ciclistas en Mendoza

La bicicleta es ya, parte del tránsito en nuestras ciudades. Sin embargo, ese medio de transporte debe seguir el procedimiento exigido por las leyes. Circular por la ciclovía, hacerlo por la derecha en las calles y, sobre todo, respetar los semáforos.

Indudablemente que las costumbres van cambiando. Los ciclistas que casi no existían hacen algunos años atrás, ahora son cada vez más frecuentes. La bicicleta ha sido incorporada al tránsito de Mendoza, y es necesario admitir, que han llegado para quedarse.

La bicicleta es ya, parte del tránsito en nuestras ciudades. Sin embargo, ese medio de transporte debe seguir el procedimiento exigido por las leyes. Circular por la ciclovía, hacerlo por la derecha en las calles y, sobre todo, respetar los semáforos.

Sin embargo, es también cada vez más notorios, que muchos ciclistas, pasan cuando el semáforo está en rojo. O circulan entre los vehículos, sin respetar la marcha que debe ser por la derecha, y no interrumpir el tránsito de los demás vehículos.

Si todos respetamos las normas de tránsito, se producirán menos accidentes, de lo contrario, lo que aparece como un medio más de transporte, se convertirá en la causa mayor de los accidentes de tránsito en Mendoza.

* Osvaldo Enrique Arriaga. Abogado.