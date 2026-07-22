22 de julio de 2026 - 00:00

Salvador Micali, un profesional imprescindible

Salvador era un buen tipo y un caminante del presente mirando el futuro. Un ingeniero agrónomo dedicado a la defensa del arbolado público.

Salvador Micali.

Salvador Micali.

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Por Agustina Cereda y Oscar Vidoni

Para hacer la semblanza de un grande cuesta someterse a un escueto resumen. Arranquemos por lo principal: Salvador era un buen tipo y un caminante del presente mirando el futuro. Un ingeniero agrónomo dedicado a la defensa del arbolado público, docente de Dasonomía disciplinas dedicadas al aprovechamiento sostenible de los bosques y montes en la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNCuyo hasta su jubilación. Allí su rigor no impedía que haya contado con una nutrida lista de “ahijados”, recién egresados que lo elegían como su tutor.

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Un cultivador de espacios verdes como integrante del grupo de profesionales que hizo el césped del Malvinas Argentinas en 1978, así como varios “green” de canchas de golf, de Mendoza y otras provincias.

Pero principalmente un ferviente sembrador de amistad. En el Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza (CIAM) mantuvo su aporte desinteresado más de tres décadas, siempre dispuesto. Representó al CIAM en Ciencias Agrarias y en el Consejo de Defensa del Arbolado. Su profesionalidad y su apuesta a lo colectivo, le valió el reconocimiento del “San Martín Agricultor”, cuando el CIAM cumplía los 75 años de historia (2017).

Salvador, tu memoria será imborrable.

* Agustina Cereda. Secretaria CIAM

* Oscar Vidoni. Presidente CIAM

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