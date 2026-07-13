13 de julio de 2026 - 20:25

Conducir con cuidado

Accidente de tránsito en pleno ola polar.

Accidente de tránsito en pleno ola polar.

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Marcelo Alvarez - Los Andes
Los Andes | Osvaldo Enrique Arriaga
Por Osvaldo Enrique Arriaga
Abogado

Si bien estamos acostumbrados en Mendoza, que cuando llega el invierno suele nevar o cubrirse de hielo las rutas, pareciera que no contemplamos ese hecho y por esa circunstancia se producen situaciones de riesgos para la vida humana.

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La presencia de una ola de frío, entre otras cosas, provoca el aumento de los incidentes de tránsito, muchas veces con daños en la salud o pérdida de vidas que debemos evitar a toda costa.

Si bien las autoridades reiteran permanentemente el pedido de extremar las precauciones al conducir, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores donde puede formarse hielo sobre la calzada, lo mismo se producen accidentes, porque no siempre se respetan esas normas de conducción.

Durante los días pasados, fueron múltiples los hechos ocurridos, con graves daños materiales y varios heridos. Ello debe llamarnos a la reflexión y si es imprescindible salir a manejar con hielo sobre las calzadas, deberá hacerse con mucha precaución y el cuidado necesario a fin de evitar esos accidentes.

Es tiempo de tener en cuenta que el frío trae como consecuencia hielo sobre las rutas y eso equivale a accidentes seguros que debemos evitar.

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