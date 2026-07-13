13 de julio de 2026 - 20:21

Neblinas matinales y alerta por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará este martes

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa un paulatino ascenso de la temperatura en el llano, con una máxima que llegará a los 17°C. El SMN advierte por inestabilidad en sectores de cordillera y neblinas matinales.

Alerta por viento Zonda en Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Alerta por viento Zonda en Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes en Mendoza habrá una dinámica meteorológica compleja y dividida según la región. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, se experimentará un moderado alivio térmico por la tarde, mientras que el sur provincial y el arco montañoso registrarán fenómenos de fuerte intensidad.

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La jornada en el llano estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste y neblinas matinales.

Tras un amanecer muy frío en el que la mínima se ubicará en los 3°C -lo que provocará visibilidad reducida en las primeras horas debido a la humedad suspendida-, el termómetro mostrará una paulatina recuperación vespertina, impulsando la máxima hasta alcanzar los 17°C.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se ha emitido un aviso preventivo para el extremo sur. Se prevé la ocurrencia de viento Zonda en Malargüe, fenómeno que podría generar la reducción de la visibilidad y aumento repentino de la temperatura.

En la zona de cordillera, el escenario será severo hacia el mediodía. El reporte oficial advierte de forma expresa sobre la presencia de nevadas en cordillera zona sur, afectando principalmente los pasos fronterizos y sectores de alta montaña de esa franja geográfica.

Pronóstico extendido: cómo estara el tiempo este miércoles

Para el miércoles 15 de julio, el pronóstico extendido anticipa un comportamiento similar, con tardes templadas pero noches sumamente heladas. Se prevé un día parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste.

La máxima escalará hasta los 18°C, mientras que la mínima se desplomará a apenas 1°C, aumentando la probabilidad de heladas parciales en los oasis productivos. En la frontera, continuará el mal tiempo con nevadas en la cordillera.

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