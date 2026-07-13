13 de julio de 2026 - 19:45

Cuando un amigo se va

En recuerdo de Pocho Sosa

En recuerdo de Pocho Sosa

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Armando Rivera
Por Armando Rivera

Hace ya varios días se fue Pocho Sosa: no me escucharán decir el cantor que era, pero sí la persona que perdimos en lo mejor de su vida.

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¡Esto es bárbaro, Armando”! se sorprendió.

En otra ocasión, al encontrarme con el Pocho, en la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento. Detuvo su auto y señalándome con un dedo acusador, serio: “No te vas hacer el vivo “Gallego”,¿eh? Sonriendo siguió hacia lo suyo.

¡Cómo me gustaría escuchar nuevamente esa burda y jocosa amenaza! ¡Cómo me gustaría, aunque los sonidos de tu guitarra estén grabados en los muros de casa!

¡Hasta siempre Pocho, porque te tendremos en nuestro corazón!

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