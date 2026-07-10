Insólito: llevaba a un amigo en su moto, le pidió que se pare para comprar cigarrillos y le robó el vehículo

El hecho ocurrió durante la noche del jueves sobre calle España, en Palmira. La víctima aseguró que circulaba junto a su amigo, quien aprovechó una parada para amenazarlo y escapar con la moto.

Un insólito episodio de inseguridad es investigado por la Policía de Mendoza luego de que un hombre denunciara haber sido asaltado por un amigo con quien momentos antes circulaba en motocicleta por Palmira, en San Martín.

El hecho se registró cerca de las 23.46 del jueves, sobre calle España, y quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría 28ª.

Según la denuncia, la víctima, un hombre de 53 años, se desplazaba en su motocicleta Brava 150 cc., de color negro, acompañado por un amigo al que conoce como "Mauricio", aunque aseguró no tener otros datos personales.

De acuerdo con el relato, al llegar al lugar donde ocurrió el hecho, el acompañante le pidió que detuviera la marcha con el argumento de que iba a comprar cigarrillos. Sin embargo, la situación cambió de manera repentina.

Siempre según la denuncia, "Mauricio" comenzó a amenazar verbalmente al conductor y le sustrajo la motocicleta. Luego escapó del lugar junto a otro hombre que lo esperaba, perdiéndose ambos de vista.