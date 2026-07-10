10 de julio de 2026 - 11:05

Insólito: llevaba a un amigo en su moto, le pidió que se pare para comprar cigarrillos y le robó el vehículo

El hecho ocurrió durante la noche del jueves sobre calle España, en Palmira. La víctima aseguró que circulaba junto a su amigo, quien aprovechó una parada para amenazarlo y escapar con la moto.

Asalto en Palmira.

Asalto en Palmira.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un insólito episodio de inseguridad es investigado por la Policía de Mendoza luego de que un hombre denunciara haber sido asaltado por un amigo con quien momentos antes circulaba en motocicleta por Palmira, en San Martín.

Leé además

Perros callejeros: lanzan acciones para reducir el abandono en el Gran Mendoza

La responsabilidad de cuidar a nuestras mascotas
femicidio de mercedes errapan: la autopsia confirmo que estaba embarazada de 6 meses y que la mataron a golpes

Femicidio de Mercedes Errapán: la autopsia confirmó que estaba embarazada de 6 meses y que la mataron a golpes

Por Redacción Policiales

El hecho se registró cerca de las 23.46 del jueves, sobre calle España, y quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría 28ª.

Según la denuncia, la víctima, un hombre de 53 años, se desplazaba en su motocicleta Brava 150 cc., de color negro, acompañado por un amigo al que conoce como "Mauricio", aunque aseguró no tener otros datos personales.

De acuerdo con el relato, al llegar al lugar donde ocurrió el hecho, el acompañante le pidió que detuviera la marcha con el argumento de que iba a comprar cigarrillos. Sin embargo, la situación cambió de manera repentina.

Siempre según la denuncia, "Mauricio" comenzó a amenazar verbalmente al conductor y le sustrajo la motocicleta. Luego escapó del lugar junto a otro hombre que lo esperaba, perdiéndose ambos de vista.

La víctima radicó la denuncia y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que busca identificar al presunto autor del robo y determinar su paradero. La motocicleta, hasta el momento, no había sido recuperada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tragedia en Córdoba: dos muertos y 16 niñas heridas tras un choque entre un auto y un minibús

Choque frontal entre un auto y un minibús con un equipo de fútbol infantil: dos muertos y 16 nenas heridas

Por Redacción Policiales
Sebastián Bonafé mató a Mercedes Errapan y, luego, secuestró a su hija de 7 años

La carta que dejó el femicida de Mercedes Errapán y los aberrantes antecedentes que lo tenían libre

Por Redacción Policiales
Investigan el choque entre un camión y dos motocicletas.

Un camionero mendocino quedó involucrado en un choque fatal en Córdoba: murió un joven de 21 años

Por Redacción Policiales
Los estudios toxicológicos de Ernestina Pais resultaron negativos y la investigación se acerca al cierre.

Caso Ernestina Pais: los estudios toxicológicos dieron negativo y se refuerza la principal hipótesis

Por Redacción Policiales