Choque frontal entre un auto y un minibús con un equipo de fútbol infantil: dos muertos y 16 nenas heridas

Dos personas murieron y al menos 16 nenas menores de edad resultaron heridas este jueves tras un violento choque frontal entre un auto y un minibús sobre la Ruta Provincial 4 , en la provincia de Córdoba.

Tragedia: murió el youtuber y streamer Chatterbox junto a su padre en un choque frontal

Impactante choque en Panamericana: iba marcha atrás y otro auto lo embistió de lleno

El siniestro ocurrió entre la localidad de La Carlota y el acceso a Huanchilla , cuando, por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de frente.

Las víctimas fatales eran un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que se desplazaban en el auto particular.

El jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ibarra , informó que el llamado de emergencia se recibió cerca de las 17.50 y que, al arribar al lugar, los rescatistas constataron el fallecimiento de los ocupantes del vehículo.

En el minibús viajaba un grupo de niñas de entre 9 y 12 años , que regresaban de disputar un partido de fútbol en la ciudad de Río Cuarto .

Como consecuencia del fuerte impacto, 16 menores fueron asistidas por distintos golpes y traumatismos. Afortunadamente, según el parte preliminar, ninguna sufrió heridas de gravedad.

Las niñas recibieron atención médica y fueron trasladadas para su evaluación, mientras familiares y autoridades siguieron de cerca la evolución de cada una.

Personal policial y peritos trabajaron durante varias horas en el lugar para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del hecho. La Justicia ordenó las pericias accidentológicas correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro.

Otra muerte en las rutas cordobesas

La jornada estuvo marcada por otro accidente fatal en la provincia. Horas después del choque en la Ruta Provincial 4, una persona perdió la vida en un siniestro ocurrido sobre la Ruta Provincial 6.

De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima habría mordido la banquina, perdió el control del vehículo y terminó impactando de frente contra un camión.

Las autoridades también investigan las circunstancias en las que se produjo ese segundo accidente, que elevó a tres el número de víctimas fatales en las rutas cordobesas durante la jornada.