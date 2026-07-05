5 de julio de 2026 - 19:00

Choque entre una camioneta argentina y un auto uruguayo terminó con dos víctimas fatales

Un trágico accidente en una zona rural de Uruguay dejó dos víctimas fatales luego de que un automóvil se precipitara desde un puente tras colisionar con una camioneta en la que viajaban ciudadanos argentinos.

Investigan un trágico accidente en Uruguay que involucró a una camioneta con argentinos.

Investigan un trágico accidente en Uruguay que involucró a una camioneta con argentinos.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un grave accidente de tránsito ocurrido en Uruguay dejó como saldo la muerte de un hombre de 65 años y de un nene de 4 años, luego de que el automóvil en el que viajaban cayera a un arroyo tras colisionar con una camioneta de matrícula argentina. El siniestro se produjo en el Camino Arroyo Sauce, en una zona rural del departamento de Lavalleja, cerca de Solís de Mataojo.

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De acuerdo con la información oficial, el vehículo uruguayo involucrado era un Suzuki, en el que viajaban cinco personas. Tras el impacto, el conductor perdió la vida y también falleció uno de los menores que iba como acompañante.

Cómo fue el accidente

Según declaró el conductor de la camioneta argentina, circulaba en dirección a Maldonado cuando, al llegar al puente, se produjo la colisión con el automóvil que venía de frente. Como consecuencia del choque, el vehículo uruguayo cayó a las aguas del arroyo.

Además de las dos víctimas fatales, una mujer de 56 años fue trasladada a la Sociedad Española de Montevideo con diagnóstico de fractura cervical, mientras que otra mujer de 39 años y un niño de 12 sufrieron politraumatismos leves.

El segundo vehículo involucrado fue una camioneta Haval H6 con patente argentina, conducida por un hombre de 53 años, quien viajaba acompañado por otras tres personas, todas de nacionalidad argentina.

Fuentes policiales indicaron que ninguno de los ocupantes de la camioneta sufrió heridas de gravedad.

La investigación continúa

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, Bomberos del Destacamento Minas, Policía Científica y personal de la Seccional 2ª, quienes realizaron las primeras pericias para establecer la mecánica del hecho.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar con precisión las circunstancias que provocaron la colisión y la posterior caída del automóvil al arroyo.

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