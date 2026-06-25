25 de junio de 2026 - 09:28

Se bajó a comprar en una farmacia de Chacras y, al volver, encontró a dos ladrones en su auto: terminaron chocando contra una casa

El propietario había dejado las llaves puestas mientras realizaba una compra. Al regresar encontró a dos delincuentes dentro de su Volkswagen Vento. Tras un forcejeo, el vehículo chocó contra una vivienda y uno de los sospechosos fue detenido luego de una persecución policial.

Un joven de 22 años fue detenido este miércoles por la noche luego de intentar robar un vehículo que se encontraba estacionado frente a una farmacia en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

Un joven de 22 años fue detenido este miércoles por la noche luego de intentar robar un vehículo que se encontraba estacionado frente a una farmacia en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 22 años fue detenido este miércoles por la noche luego de intentar robar un vehículo que se encontraba estacionado frente a una farmacia en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

Leé además

Conductor alcoholizado chocó siete vehículos con una cargadora frontal en Concordia.

Salió a festejar ebrio el triunfo de Argentina y chocó 7 vehículos con una cargadora frontal: quedó detenido
tragedia en la panamericana: murio una nena de dos anos en un choque en cadena

Tragedia en la Panamericana: murió una nena de dos años en un choque en cadena

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en la intersección de Viamonte y Los Aromos y tuvo como víctimas a un hombre de 37 años y a su pareja, de 33.

Según informaron fuentes policiales, el propietario de un Volkswagen Vento había descendido momentáneamente del auto para realizar una compra, dejando las llaves colocadas en el vehículo. Al regresar, sorprendió a dos sujetos dentro del rodado intentando sustraerlo.

La situación derivó en un forcejeo entre la víctima y los delincuentes. En medio del incidente, el vehículo terminó impactando contra el frente de una vivienda ubicada sobre calle Viamonte.

Tras el choque, los sospechosos abandonaron el auto y emprendieron la fuga a pie por calle Los Aromos. Sin embargo, efectivos policiales y personal de Investigaciones que se encontraban en la zona iniciaron una persecución y lograron detener a uno de los involucrados a pocos metros del lugar.

Durante la huida, los sujetos descartaron una réplica de arma de fuego, que fue secuestrada por los uniformados como parte de las actuaciones.

Por disposición de la fiscal interviniente, el detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que se realizaron las pericias correspondientes sobre el vehículo involucrado en el hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Impactante choque de trenes en Inglaterra: un muerto y 89 heridos

Trágico choque entre dos trenes de pasajeros en Inglaterra dejó un muerto y 89 heridos

Choque en el empalme del Acceso Sur con Este

Conductor ebrio chocó a otro auto en el rulo del Cóndor y su acompañante de 15 años terminó hospitalizado

Investigan las posibles causas del accidente de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi 

Brasil: investigan posible "transporte clandestino" en el choque de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi

Un impactante choque y vuelco terminó con una mujer herida en Maipú

Fuerte choque y vuelco entre dos autos en Maipú: una mujer resultó herida