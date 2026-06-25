Se bajó a comprar en una farmacia de Chacras y, al volver, encontró a dos ladrones en su auto: terminaron chocando contra una casa

El propietario había dejado las llaves puestas mientras realizaba una compra. Al regresar encontró a dos delincuentes dentro de su Volkswagen Vento. Tras un forcejeo, el vehículo chocó contra una vivienda y uno de los sospechosos fue detenido luego de una persecución policial.

Un joven de 22 años fue detenido este miércoles por la noche luego de intentar robar un vehículo que se encontraba estacionado frente a una farmacia en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

Un joven de 22 años fue detenido este miércoles por la noche luego de intentar robar un vehículo que se encontraba estacionado frente a una farmacia en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en la intersección de Viamonte y Los Aromos y tuvo como víctimas a un hombre de 37 años y a su pareja, de 33.

Según informaron fuentes policiales, el propietario de un Volkswagen Vento había descendido momentáneamente del auto para realizar una compra, dejando las llaves colocadas en el vehículo. Al regresar, sorprendió a dos sujetos dentro del rodado intentando sustraerlo.

La situación derivó en un forcejeo entre la víctima y los delincuentes. En medio del incidente, el vehículo terminó impactando contra el frente de una vivienda ubicada sobre calle Viamonte.

Tras el choque, los sospechosos abandonaron el auto y emprendieron la fuga a pie por calle Los Aromos. Sin embargo, efectivos policiales y personal de Investigaciones que se encontraban en la zona iniciaron una persecución y lograron detener a uno de los involucrados a pocos metros del lugar.