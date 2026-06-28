Rescataron a tres personas atrapadas tras un violento choque en Godoy Cruz

El personal de Bomberos realizó un gran operativo de extracción para liberar a las víctimas. Dos de ellos fueron trasladados con lesiones de gravedad.

Tres mendocinos resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, luego de un violento choque entre dos vehículos durante la madrugada de este domingo en Godoy Cruz. Debido al fuerte impacto, los ocupantes quedaron atrapados y debieron ser rescatados por personal de los Bomberos.

El accidente ocurrió alrededor de las 3.20 en la intersección de las calles Colón y Hualpa. Tras el operativo de extracción, las víctimas fueron asistidas por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado y derivadas a distintos centros de salud.

Según informaron fuentes oficiales, los bomberos trabajaron durante varios minutos para liberar a las personas que permanecían atrapadas dentro de los vehículos involucrados en el siniestro.

Una vez rescatados, dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Central con lesiones de gravedad, mientras que la tercera víctima ingresó al Hospital Italiano con politraumatismos.