Rescataron a un obrero que cayó sobre el techo de una vivienda en Godoy Cruz

El accidente ocurrió en una obra en construcción ubicada en la esquina de Beltrán y Cabildo Abierto. Bomberos y personal del SEC realizaron un operativo para bajar al hombre, que permanecía consciente.

Un hombre debió ser rescatado este viernes luego de caer desde una obra en construcción y quedar sobre el techo de una vivienda en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30 en la intersección de las calles Beltrán y Cabildo Abierto, donde trabajó personal de Bomberos del Cuartel Central junto al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron a la víctima consciente sobre el techo de una casa lindera a la obra y comenzaron un operativo para ponerla a salvo.

2 Para concretar el rescate, los bomberos utilizaron una camilla canasto, un arnés tipo araña, cuerdas y una escalera, lo que permitió descender al hombre de manera segura hasta la vía pública.

Una vez finalizada la maniobra, el trabajador quedó a disposición del personal del SEC, que le brindó las primeras atenciones médicas y evaluó sus lesiones.

Hasta el momento no trascendió el estado de salud del hombre ni las causas que provocaron la caída.