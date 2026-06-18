El Gobierno anunció una renovación total de la calle Yrigoyen con obras de agua y cloacas incluidas

El Gobierno provincial anunció una renovación integral de la calle Hipólito Yrigoyen , una de las principales arterias compartidas por la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz. La obra demandará una inversión de $949,3 millones y permitirá modernizar la infraestructura sanitaria y vial de uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza.

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La iniciativa fue formalizada mediante la firma de convenios entre el gobernador Alfredo Cornejo , el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli , y el jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez .

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre las calles Brasil y Pedro Pascual Segura e incluirán el recambio total de las redes de agua potable y cloacas , que cuentan con más de 40 años de antigüedad. Además, se ejecutará la reconstrucción de calzadas, banquinas, cordones, cunetas y veredas.

Desde la Provincia destacaron que la intervención permitirá dar continuidad a la renovación del colector existente y mejorar una infraestructura clave para el funcionamiento de los servicios sanitarios en el área metropolitana.

Uno de los puntos más destacados del proyecto será la construcción de un túnel por debajo de las vías del Metrotranvía , una solución de ingeniería diseñada para renovar las redes sin afectar la circulación ni el funcionamiento habitual del sistema de transporte.

Vamos a renovar integralmente la calle Yrigoyen en Ciudad y Godoy Cruz. La obra incluye el reemplazo de redes de agua y cloaca con más de 40 años de antigüedad, la reconstrucción de calzadas y veredas y la construcción de un túnel bajo las vías del Metrotranvía para mejorar la… pic.twitter.com/XSTMOv62Au

La obra será financiada con fondos provinciales, mientras que Aguas Mendocinas (AYSAM) aportará la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de las nuevas redes de agua y saneamiento. El objetivo es garantizar un sistema más eficiente, seguro y preparado para responder a la demanda de las próximas décadas.

Además de mejorar los servicios básicos, las autoridades remarcaron que la renovación de la calle Hipólito Yrigoyen contribuirá a la revalorización urbana y comercial del sector, mediante la incorporación de infraestructura moderna, nuevas veredas y calzadas, y un estándar unificado de calidad urbana entre ambos departamentos.

El plazo de ejecución previsto es de 18 meses. Durante ese período, AYSAM y los municipios coordinarán los trabajos junto con medidas de ordenamiento vial y del transporte público para minimizar el impacto sobre vecinos, comerciantes y usuarios que circulan diariamente por la zona.

Entre las tareas previstas figuran la colocación de nuevas cañerías de agua y cloacas, la construcción de bocas de registro y conexiones domiciliarias, la ejecución de cruces especiales, la renovación de cordones, cunetas y alcantarillas, la reconstrucción de veredas y pavimentos, además de las obras complementarias necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva infraestructura sanitaria.