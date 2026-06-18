"Nos ha mentido en la cara": una encuesta midió el enojo de los argentinos con Adorni y cómo afecta a Milei

Mientras la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , suma nuevos capítulos y crecen los reclamos políticos por su desplazamiento, una encuesta nacional de Sociolítica reveló el fuerte malestar de los argentinos con el funcionario y el impacto que el escándalo tiene sobre la imagen del gobierno de Javier Milei.

Una encuesta reflejó cómo saldría un mano a mano entre Milei y Kicillof en Mendoza

El relevamiento, realizado por el consultor Roberto Stahringer entre el 12 y el 16 de junio sobre 1.600 casos a nivel nacional, se difundió horas después de que trascendiera que la Justicia investiga una presunta maniobra vinculada a la facturación de más de 8 millones de pesos en sábanas que habrían sido emitidas a nombre de una secretaria de Adorni.

Los resultados reflejan un fuerte impacto del caso en la percepción pública. Ante la consulta sobre qué opinan respecto de las acusaciones contra el funcionario nacional, el 57% de los encuestados respondió que cree que Adorni “nos ha mentido a los argentinos en la cara” . A su vez, un 18% considera directamente que se enriqueció de manera ilegal .

En contrapartida, apenas el 6% manifestó creer en su inocencia, mientras que el 9% aseguró mantener dudas sobre lo ocurrido. Otro 5% afirmó no tener una posición tomada y un 4% reconoció no estar informado sobre el tema.

La imagen personal del jefe de Gabinete también aparece severamente afectada. Según el estudio, el 64% de los consultados tiene una valoración “muy mala” de Manuel Adorni y otro 12% la califica como “mala” .

Apenas el 4% considera que su imagen es “muy buena” y el 6% la define como “buena”, configurando uno de los balances más negativos registrados para un integrante del Gobierno nacional.

Adorni-encuesta 2

El impacto en la percepción del gobierno de Javier Milei

El sondeo también permite observar el contexto político en el que se desarrolla la polémica. La gestión presidencial presenta un nivel de aprobación del 30%, sumando quienes aprueban totalmente o aprueban la administración nacional, mientras que un 55% expresa algún nivel de desaprobación o rechazo.

En detalle, el 43% rechaza totalmente la gestión, el 12% la desaprueba, el 15% se mantiene neutral y solo el 13% la aprueba totalmente.

La oposición no capitaliza el desgaste

La proyección electoral incluida en el informe también muestra un panorama abierto. Ante una eventual elección presidencial, el 24% elegiría una opción de continuidad del gobierno de Milei.

Sin embargo, el resto de las preferencias aparece fragmentado entre distintas alternativas opositoras, con una alianza "Juntos por el Cambio" entre el PRO y la UCR como mejor posicionada que el peronismo dividido:

18% no tiene definido su voto

no tiene definido su voto 1 6% optaría por una propuesta moderada vinculada al PRO y la UCR

optaría por una propuesta moderada vinculada al 15% respaldaría a un peronismo unificado

respaldaría a un 14% al kirchnerismo

al 8% al peronismo no kirchnerista

al 5% a la izquierda.

El análisis del consultor Roberto Stahringer

Para el consultor político Roberto Stahringer, la principal conclusión que deja la encuesta es el profundo deterioro de la credibilidad de Manuel Adorni ante la opinión pública. "A Adorni no se le cree nada", resumió ante Los Andes el analista al evaluar los resultados que muestran que el 57% de los encuestados considera que el jefe de Gabinete les mintió a los argentinos, mientras que otro 18% cree que se enriqueció de manera ilegal.

A pesar de esos números contundentes, Stahringer sostuvo que el escándalo no parece estar generando, al menos por ahora, un daño equivalente sobre la figura del presidente Javier Milei. "El gran dato es que no afecta tanto a la cuestión electoral", explicó, al señalar que la ciudadanía continúa priorizando otras variables al momento de evaluar al Gobierno.

Según el consultor, la clave está en que una parte importante del electorado sigue observando con atención la evolución de la economía. "La cuestión moral queda relativizada en la medida en que exista cierta posibilidad de discutir mejoras económicas", indicó.

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso Gentileza

En ese sentido, destacó que el oficialismo viene realizando esfuerzos para instalar una agenda basada en indicadores positivos. "El Gobierno está haciendo esfuerzos por instalar noticias positivas en cuanto a la macroeconomía, como la baja de la inflación mayorista, el IPC de la semana pasada o la caída del riesgo país", afirmó.

Para Stahringer, esa estrategia busca construir un relato que permita aislar políticamente el caso Adorni del desempeño general de la administración nacional. "A partir de ahí el Gobierno quiere construir una narrativa", sostuvo.

¿Milei encontrará una salida de escape?

El analista también remarcó que, hasta el momento, la oposición no consiguió transformar el escándalo en una herramienta de desgaste efectivo contra Milei. "Nadie ha capitalizado políticamente este conflicto de Adorni", aseguró.

Y agregó: "Vemos que en el Parlamento la oposición se pelea por salir frente a cámara y hablar de la moción de censura, pero cuando eso pase creemos que Milei va a salir fortalecido por un camino u otro".

Incluso comparó la situación con otros episodios recientes que terminaron sin mayores consecuencias para el oficialismo. "Puede ocurrir algo similar a lo que pasó con el caso Spert", evaluó.

La lupa sobre el crecimiento del PRO

En el plano electoral, Stahringer puso el foco en otro dato que considera relevante: el crecimiento de una alternativa moderada representada por una eventual convergencia entre el PRO y la UCR, espacio que en la encuesta alcanza el 16% de intención de voto.

"Es un dato interesante porque hay una oportunidad de discutir agenda. No solamente comparten electorado, sino que Juntos por el Cambio le prestó en cierto punto la plataforma a La Libertad Avanza", analizó.

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Respecto del peronismo, consideró que las divisiones internas siguen siendo un obstáculo para transformarse en una opción competitiva. "En la medida en que el peronismo no unifique sus filas y construya una línea más concreta y menos polarizante, no va a tener un rendimiento electoral importante", afirmó.

Según explicó, el espacio podrá conservar niveles de adhesión y participación, pero difícilmente logre ampliar significativamente su base de apoyo. "Va a tener adhesión, participación y suscripción, pero no va a mover la aguja", sentenció.

Por último, el consultor advirtió sobre dos fenómenos que atraviesan todo el escenario político actual y que también aparecen reflejados en la encuesta: el elevado número de indecisos y el creciente desencanto con la dirigencia política. "Hay mucho indeciso y un rechazo interesante a cualquier forma de la política", concluyó.

La encuesta completa de Sociolítica