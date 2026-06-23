"El pescador urbano": fabricó un gancho para robarle ropa por la ventana a un vecino y terminó detenido

El sospechoso, de 27 años, fue sorprendido por efectivos de la Unidad Motorizada cuando utilizaba un elemento casero para extraer prendas de vestir a través de una ventana de una casa del barrio Los Horneros, en Godoy Cruz. Intentó escapar, pero fue detenido a pocos metros.

Un hombre de 27 años fue detenido ayer al mediodía cuando intentaba sustraer prendas de vestir del interior de una vivienda ubicada en el barrio Los Horneros, en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 12 y fue advertido por efectivos de la Unidad Motorizada que realizaban patrullajes preventivos en la zona. Según informaron fuentes policiales, los uniformados sorprendieron al sospechoso utilizando un elemento casero para alcanzar ropa a través de una ventana del inmueble.

1 Al percatarse de la presencia de los efectivos, el individuo emprendió la fuga, pero fue interceptado y aprehendido a pocos metros del lugar.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron el elemento que habría sido utilizado para cometer el ilícito: un caño de pvc con un gancho en la punta.