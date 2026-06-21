Godoy Cruz perdió con Central Norte: el Tomba sigue sin ganar de visitante

El Tomba generó situaciones pero sufrió la falta de eficacia. Van seis encuentros sin ganar fuera de casa y quedó fuera de Reducido.

Godoy Cruz tuvo una tarde para el olvido en Salta y volvió a perder.

Godoy Cruz no pudo revertir la historia y cayó en su visita a Central Norte, en un partido que tuvo emociones, expulsiones y oportunidades para ambos equipos. El conjunto mendocino mostró una mejor imagen en el segundo tiempo, pero no logró traducir su reacción en el resultado y terminó sumando una nueva frustración en la Primera Nacional.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Expreso. Tras la apertura del marcador del conjunto local (grosero error de Ramírez), Godoy Cruz quedó expuesto y estuvo muy cerca de sufrir un golpe todavía más duro. En apenas dos minutos, Central Norte generó dos situaciones claras que pudieron ampliar la ventaja. En ese tramo del partido apareció la figura del arquero Ramírez, quien respondió y evitó que la diferencia fuera mayor cuando el equipo atravesaba sus momentos más complicados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CACNoficial/status/2068802462857720107&partner=&hide_thread=false VAMOS CENTRAL

El gol de Franco Vedoya para marcar 1 a 0 #GodoyCruz pic.twitter.com/aaH1jl5mcp — Central Norte de Salta (@CACNoficial) June 21, 2026 Mejor el Expreso Con el correr de los minutos, el panorama comenzó a cambiar. En el inicio del complemento, el Tomba adelantó sus líneas, ganó presencia en el mediocampo y empezó a disputar el control del juego. La intención de buscar el empate se hizo evidente y el equipo mendocino encontró algunos espacios para inquietar a la defensa rival.

Sin embargo, cuando parecía que podía encaminarse hacia la igualdad, llegó una acción que condicionó el desarrollo del encuentro. A los 25 minutos del segundo tiempo fue expulsado Gil Romero, dejando a Godoy Cruz con un hombre menos en un momento decisivo.

Godoy Cruz Pablo De Muner volvió a ser criticado por los hinchas tras una nueva derrota en condición de visitante. Gentileza Pese a la inferioridad numérica, el conjunto visitante no renunció a la búsqueda. Arce estuvo muy cerca de marcar tras una jugada de pelota detenida, pero la fortuna volvió a ser esquiva. Más tarde, el partido volvió a equilibrarse con la expulsión de Sanz en el equipo local, lo que abrió nuevamente el trámite y alimentó las esperanzas mendocinas.