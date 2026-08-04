Elecciones 2027: Diego Costarelli no se la jugó por ningún candidato pero le pegó a uno

Mientras la carrera por la sucesión del gobernador Alfredo Cornejo comienza a ganar espacio dentro de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza , el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, volvió a rechazar la anticipación del debate electoral.

Kicillof acusó a Milei de usar a las provincias como "rehenes" para asegurar su reelección

Un candidato del "equipo de Cornejo" asegura que "en la gente no se ve un ánimo preelectoral ni cerca"

Sin embargo, en medio de ese planteo, dejó una definición política: evitó respaldar a los dirigentes que hoy aparecen como posibles candidatos a gobernador, aunque renovó sus cuestionamientos contra el diputado nacional, Luis Petri .

Durante una entrevista con el programa " La Mesa Política" , de Radio Aconcagua , Costarelli insistió en que todavía no existe un clima social para discutir candidaturas y sostuvo que la ciudadanía tiene otras prioridades.

"Creo que los candidatos a intendentes, a gobernador y demás se tienen que dar en un momento donde haya un clima electoral , donde la gente pueda apreciar la distinta oferta electoral que hay", afirmó.

El jefe comunal sostuvo que ese escenario no depende de la dirigencia política ni de los medios de comunicación, sino de la propia sociedad. Para fundamentar su postura recordó que las principales candidaturas presidenciales de los últimos años se definieron pocos meses antes de las elecciones, al mencionar los casos de Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner cuando anunció la fórmula con Alberto Fernández y Javier Milei .

"Ese clima electoral lo genera la propia sociedad, que es la que empieza a mirar a los distintos candidatos", señaló.

En ese sentido, consideró que hoy las mediciones sobre intención de voto tienen un valor relativo porque "la gente no está mirando a esos candidatos" y remarcó que el desafío de quienes ocupan cargos ejecutivos pasa por gobernar.

"El desafío para mí y para todo el equipo que me acompaña está en terminar esta gestión como intendente teniendo el municipio bien administrado, con equilibrio fiscal, con superávit y manteniendo la conducta de no gastar más de lo que ingresa", expresó.

Sin respaldos para la carrera por 2027

Las declaraciones de Costarelli llegan en momentos en que varios dirigentes del oficialismo comienzan a posicionarse de cara a la elección provincial de 2027.

Dentro del esquema que responde a Cornejo aparecen como posibles aspirantes el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez; los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Tadeo García Zalazar (Educación, Cultura, Infancias y DGE), quien incluso ratificó en los últimos días su intención de competir, aunque coincidió en que todavía no existe un ánimo preelectoral en la sociedad.

Consultado precisamente por los nombres que hoy suenan dentro del oficialismo, Costarelli evitó tomar partido.

"No estamos en clima electoral y no la veo clara a esa oferta electoral. Cuando la tenga clara anunciaré por cuál voy a elegir", respondió.

La definición también llamó la atención porque el intendente de Godoy Cruz fue el sucesor de García Zalazar al frente del municipio y, pese a ese antecedente político, evitó manifestar un respaldo a una eventual candidatura del actual ministro de Educación.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli junto al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

La excepción fue Petri

Aunque el intendente evitó involucrarse en la disputa entre los distintos dirigentes que aparecen como posibles postulantes, sí volvió a diferenciarse de Luis Petri. Al ser consultado por el ministro de Defensa, cuestionó su gestión y utilizó como ejemplo la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas.

"¿Qué hizo Luis Petri en el Ministerio de Defensa? ¿Qué hizo Luis Petri en IOSFA?", planteó. Luego agregó que, a su entender, "la única credencial en política es una gestión pública eficiente" y sostuvo que ese debe ser el principal atributo para aspirar a administrar el Estado.

Costarelli evitó profundizar la polémica y aclaró que no pretendía convertir el tema en "un circo político". Sin embargo, insistió en que la capacidad de gestión debe estar por encima de las aspiraciones electorales.

"Hay que poder administrar bien y la única credencial en política es la gestión pública eficiente. Es lo que a uno le da plafón para presentarse ante un electorado", afirmó.

Gestión antes que candidaturas

A lo largo de la entrevista, el intendente volvió sobre una idea que viene sosteniendo desde hace varias semanas: la discusión sobre los nombres para 2027 debe quedar en un segundo plano frente a la administración cotidiana.

En esa línea, defendió el equilibrio fiscal de Godoy Cruz y aseguró que la prioridad de su gestión es mantener las cuentas ordenadas para continuar ejecutando obras públicas.

"Siempre me van a ver del lado del trabajo, de los hechos concretos y no del lado del acelerador electoral", concluyó.