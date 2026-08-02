El triángulo escaleno de Cornejo

Aún en la incertidumbre de lo que será el escenario electoral definitivo del año próximo, y lo que es más complejo, la definición de las candidaturas y el sistema para validarlas con elecciones unificadas o desdobladas, oficialismo y oposición pre-configuran posiciones para cuando llegue la hora.

Una incógnita adicional supone la suerte de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito nacional, (cuyo destino deberá definir el Congreso de aquí a fin de año -siempre y cuando Javier Milei reúna las voluntades que hoy no tiene para eliminarlas o suspenderlas otra vez-). En Mendoza la confirmación de su continuidad al menos da un horizonte de certeza, en especial, a los dirigentes con ambiciones.

Para Alfredo Cornejo las PASO son una herramienta esencial a fin de ordenar en primer lugar al radicalismo, y también a los socios de La Libertad Avanza (LLA) y el Pro. A las habituales tensiones que supone una sucesión, donde propios y no tanto se pelean por la herencia, se le agrega la incomodidad que produce Luis Petri y su pretendida representación de la Casa Rosada.

Por ende, Cornejo no sólo debe transitar lo que resta del año con el peso de la gestión sino también con la convivencia entre los aspirantes a herederos y la desconfianza hacia aquel que ya lo enfrentó (y por ende lo volvería a hacer), en especial tras lograr proyección como miembro del gabinete nacional.

Más tarde o más temprano, el gobernador deberá sopesar argumentos, beneficios y perjuicios, encuestas y posibilidades en un triángulo de opciones con lados disímiles, algo así como un escaleno político de cuya resolución puede depender el éxito en 2027 o el principio del fin de más de una década en el poder.

La fe del converso

Petri se asume como un ferviente mileísta tras haber saltado desde la Unión Cívica Radical (UCR) a LLA en lo que supo ser el pase del año 2025. Su paso por el ministerio de Defensa y la cercanía con el presidente lo convencieron del proyecto político al que llegó de la mano de Patricia Bullrich, aunque su renuncia partidaria no haya hecho más que incrementar el recelo de sus ex correligionarios.

Con la voluntad intacta, Petri recorre la provincia los fines de semana, intercalando su rol como diputado nacional con su declarada construcción de la candidatura a gobernador, hasta ahora sin el aval explícito de los libertarios mendocinos.

Consciente del equilibrio para no confrontar aún más con Cornejo, se mueve con sigilo y evita las polémicas públicas para no sufrir un desgaste anticipado. Sabe que sus chances están en gran parte atadas a la suerte del programa económico y de la propia imagen presidencial, por lo que espera que la definición lo encuentre en la buena posición que le otorgan hoy todas las encuestas donde el conocimiento y la intención de voto lo muestran no sólo sólido, sino fuertemente competitivo. Es el lado más contundente del triángulo, pero la política no es geometría…

Mucho se ha especulado sobre algún acuerdo entre Cornejo y Karina Milei para que los libertarios despejen los candidatos locales que puedan complicar a los gobernadores aliados. Un rótulo que el mendocino representa fielmente, pero que no implica que ese eventual pacto se concrete, o se cumpla. En ese caso, el protagonista hasta podría quemar todos los papeles y desafiar con armado propio los límites de lo conocido.

Orgánico pero crítico

Ulpiano Suárez también despliega otro tipo de equilibrio. Desde el radicalismo ofrece otra versión de futuro, cercana y meritoria del gobernador, pero no necesariamente cornejista. Busca ser una instancia de recomposición de la interna, capaz de proveer protagonismo a sectores hoy más apartados para evitar que -como sucedió- los descontentos terminen abrevando en las fuentes de Petri.

“Yayo” se asienta en su corta pero intensa trayectoria de gestión, tanto con Cornejo como al frente de la emblemática Municipalidad de Capital, bastión de su partido desde 1983 y en el plafond que supone además la conducción del Foro de Intendentes Radicales de todo el país.

Más allá de diferencias puntuales o de estilo, Suárez establece algún límite más bien ideológico, que -argumenta- busca interpretar el espíritu doctrinario radical, lo que supone cuestionar la alianza con Milei. Sin embargo, su crítica tampoco avanza en habilitar la discusión del rumbo, o lo que sería una vuelta al pasado si de la receta kirchnerista se trata.

En esa fragilidad de contener a los desencantados correligionarios, garantizar la continuidad del proyecto de Cambia Mendoza (CM) y diferenciarse de los libertarios, Suárez necesita aún ganarse la confianza de Cornejo que por ahora prefiere impulsar a uno propio antes que bendecirlo. ¿Su fortaleza? El perfil moderado de un estilo que puede encajar para la próxima etapa, lejos de los exabruptos presidenciales y “cerca de las necesidades de la gente” como repite. Es un lado sólido del triángulo, ese en el cual Cornejo puede volcar -en caso de urgencia- el peso de su estructura.

Equipo numeroso

El tercer lado lo representa un lote diverso, todos cornejistas puros que se fueron subiendo a la vidriera de las aspiraciones con la esperanza de encarnar al elegido. Un semillero en condiciones de crecer. Allí se anotan gestores de diverso recorrido como Tadeo García Zalazar, Andrés “Peti” Lombardi, Natalio Mema y Martín Kerchner, principalmente. Sin guiños evidentes, el favoritismo se reparte.

Alineados, pero diferentes, todos también pelean por despegarse en las encuestas, algo que aún no sucede. Es el lado predilecto de Cornejo, ya que representa su impronta, pero también el más sacrificable al momento de resignar para ganar. La historia reciente lo ha demostrado.

* El autor es periodista y profesor universitario.