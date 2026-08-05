Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tienen fecha para el duelo que puede marcar la pelea por el ascenso

El gran duelo mendocino de la Primera Nacional ya tiene todo confirmado y llega cargado de expectativas . En diez días, Godoy Cruz y Deportivo Maipú volverán a verse las caras en un enfrentamiento que se convirtió en uno de los grandes atractivos del actual torneo de ascenso. Los dos representantes de Mendoza en la categoría estarán frente a frente con un objetivo en común: sumar puntos que les permitan mantenerse en la pelea por un lugar en el Reducido.

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La AFA confirmó que el encuentro se disputará el sábado 15 de agosto desde las 18 , en el Estadio Feliciano Gambarte . Allí, el conjunto bodeguero intentará hacer valer su localía ante un Cruzado que llega en crecimiento y con la confianza renovada después de sus últimos resultados.

La ubicación de ambos equipos en la tabla convierte al clásico en una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y acercarse al objetivo de disputar el Reducido.

Godoy Cruz llega al cruce con la intención de consolidar su recuperación . El equipo viene de conseguir un triunfo importante frente a Ferro, un resultado que le permitió ganar terreno y alimentar la ilusión de pelear por los primeros puestos de la Zona A.

El desafío para el Expreso será sostener esa evolución y transformar el Gambarte en una fortaleza en una etapa del campeonato donde cada punto comienza a tener un valor mayor.

Del otro lado estará Deportivo Maipú, que atraviesa un presente positivo después de una victoria contundente ante Atlanta. El 4-2 conseguido en la última jornada le permitió ubicarse sexto en la Zona B y meterse nuevamente en los puestos de clasificación al Reducido.

Mirko Bonfigli estuvo en un alto nivel en la victoria de su equipo Deportivo Maipú ante Atlanta.

La Primera Nacional tendrá un nuevo capítulo de la rivalidad mendocina. El Expreso y el Cruzado se enfrentarán en un duelo que puede influir en la tabla de posiciones.

Godoy Cruz buscará repetir la victoria del primer semestre, mientras Deportivo Maipú intentará recuperar terreno en un partido cargado de expectativas.

La fecha 25 tendrá uno de sus grandes atractivos en Mendoza: dos equipos con aspiraciones de ascenso frente a frente en un escenario histórico.

Con la posible presencia de Enzo Pérez todavía en duda y la expectativa por la televisación, el clásico mendocino empieza a tomar temperatura.

La revancha pendiente del Cruzado

El antecedente más reciente favorece a Godoy Cruz. En el duelo correspondiente a la primera rueda, disputado el 29 de marzo en el estadio Malvinas Argentinas, el Expreso ganó 1a 0 con gol de Vicente Poggi.

Aquel encuentro quedó marcado además por un dato particular: durante un largo tramo del torneo, ese había sido el único triunfo conseguido por Godoy Cruz como visitante, hasta la victoria obtenida recientemente frente a Ferro.

Para Maipú, el próximo clásico representa la posibilidad de cambiar esa historia y sumar tres puntos frente a un rival directo.

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz Ramiro Gómez / Los Andes

La decisión que puede influir en el armado del equipo

La gran duda para el Cruzado pasa por Enzo Pérez. El capitán recibió una sanción de tres fechas luego de ser expulsado contra Gimnasia y Tiro de Salta, aunque la institución presentó un descargo buscando una reducción del castigo.

La resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA será determinante para conocer si el experimentado mediocampista podrá estar disponible en un partido donde su presencia podría ser clave.

Antes del "derby" cada uno tendrá una prueba importante

La preparación para el choque mendocino incluirá compromisos exigentes para ambos protagonistas.

Godoy Cruz recibirá a Chaco For Ever el domingo 9 de agosto desde las 16.30, con la obligación de mantener la buena racha y seguir acercándose al líder Ferro.

El Cruzado y el Expreso viven su primer cruce en el ascenso en el estadio Malvinas Argentinas. Ramiro Gómez

Deportivo Maipú, en cambio, abrirá la jornada visitando a Midland este viernes 7 de agosto a las 20, con la intención de sostener el envión conseguido tras su goleada ante Atlanta.

Un partido con mucho más que tres puntos en juego

Cuando Godoy Cruz y Deportivo Maipú salten al campo de juego, habrá algo más que una rivalidad histórica en disputa. El clásico llegará en una instancia donde cada resultado puede modificar las aspiraciones de ambos.

Será una prueba de carácter para dos equipos que saben que un triunfo puede valer mucho más que tres unidades en la tabla.