Debutó en un Superclásico, le atajó un penal a Boca y jugará en un club mendocino

Leonardo Díaz, el arquero que quedó en la historia de River Plate tras debutar en un Superclásico ante Boca , es uno de los refuerzos de jerarquía que sumó Huracán de San Rafael para disputar el Torneo Regional Federal Amateur y buscar el ascenso al Federal A.

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Huracán de San Rafael decidió apostar fuerte para ir por el ascenso al Federal A. En la previa del próximo Torneo Regional Federal Amateur, el conjunto mendocino comenzó a conformar un plantel con futbolistas de experiencia y nombres destacados, encabezado por Leonardo Díaz y Leonel Vangioni.

La llegada de Díaz representa uno de los movimientos más importantes del mercado. El arquero de 26 años quedó grabado en la memoria del fútbol argentino por una aparición inesperada en River Plate, cuando debió defender el arco millonario en uno de los partidos más importantes del país.

En mayo de 2021, una ola de contagios dejó al equipo dirigido por Marcelo Gallardo sin arqueros disponibles para enfrentar a Boca en La Bombonera. Ante ese escenario, Díaz, que por entonces integraba las divisiones juveniles, recibió la oportunidad de jugar el Superclásico.

Lejos de sentir el peso de la camiseta y del contexto, tuvo una actuación memorable. Realizó varias atajadas claves durante el encuentro y se convirtió en protagonista al detenerle un penal a Edwin Cardona en la definición. Aunque River quedó eliminado, su rendimiento le permitió firmar su primer contrato profesional.

Luego de aquella noche inolvidable, el arquero continuó su carrera con un paso por Las Vegas Lights de Estados Unidos, equipo de la USL, y posteriormente defendió la camiseta de Nueva Chicago. Ahora buscará aportar seguridad y experiencia en Huracán de San Rafael, que pretende ser uno de los grandes animadores del Regional.

Nombres de jerarquía

Pero Díaz no es la única incorporación de impacto para el Globo. El club mendocino también logró sumar a Leonel Vangioni, uno de los futbolistas argentinos con mayor recorrido de los últimos años. El lateral izquierdo pasó por Newell’s Old Boys, River Plate y tuvo experiencias internacionales, además de disputar competencias de máxima exigencia.

El “Piri” llega para aportar liderazgo, personalidad y jerarquía dentro de un plantel que tiene como objetivo pelear por uno de los ascensos al Federal A. Su presencia, al igual que la de Díaz, eleva las expectativas de un equipo que busca dar un salto competitivo.

Huracán de San Rafael rompió el mercado con la incorporación de Leonel Vangioni, ex Newell's y River Plate. Gentileza

Además, Huracán reforzó distintos sectores del campo con futbolistas de trayectoria. En defensa incorporó a Walter Poblete, marcador central con pasos por Gimnasia y Esgrima, Deportivo Maipú y Huracán Las Heras. Para el ataque sumó a Juan Paniagua, delantero formado en Patronato, y a Braian Uribe, atacante surgido en Aldosivi con experiencia en San Martín de Tucumán, Alvarado y Deportivo Madryn.

También llegaron Daniel Opazo, delantero con pasado en Newell’s y San Martín de San Juan; Agustín Juárez, volante central formado en River Plate; y Thomas Arrieta, lateral derecho con formación en las inferiores de Boca Juniors.

Con estas incorporaciones, Huracán de San Rafael dejó en claro que su objetivo es competir en lo más alto. El Globo armó un plantel con experiencia profesional, jugadores de jerarquía y nombres capaces de marcar diferencias en un torneo donde cada partido será una final. La ilusión del ascenso al Federal A ya está en marcha.