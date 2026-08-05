Nahuel Molina deja el Atlético de Madrid y está a un paso de convertirse en refuerzo de la Roma

Nahuel Molina está muy cerca de iniciar un nuevo capítulo en su carrera europea. El lateral derecho de la Selección Argentina alcanzó un acuerdo para abandonar el Atlético de Madrid y convertirse en nuevo futbolista de la Roma , que avanza para cerrar la operación antes del cierre del mercado de pases.

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El pase se encuentra en la recta final y, de no surgir inconvenientes, el cordobé s volverá a competir en la Serie A, un campeonato en el que ya dejó una muy buena imagen durante su paso por Udinese.

La transferencia rondaría los 18 millones de euros entre monto fijo y objetivo s, una cifra que también contempla bonos de rendimiento. A demás, la Roma ya habría acordado las condiciones personales con el futbolista, quien firmaría un vínculo hasta mediados de 2029 con un salario cercano a los tres millones de euros por temporada.

Desde el Atlético de Madrid no pondrían obstáculos para concretar la venta. Si bien Molina continúa entrenándose con el plantel, la dirigencia considera que su ciclo en el club está cumplido y su salida es inminente.

La llegada a Roma marcará el regreso del lateral al fútbol italiano, donde defendió la camiseta de Udinese entre 2020 y 2022. En ese período disputó 68 encuentros, convirtió 10 goles y entregó otras 10 asistencias, rendimiento que despertó el interés del Atlético de Madrid, que desembolsó cerca de 12 millones de euros para incorporarlo.

El cordobés Nahuel Molina una de las revelaciones de Lionel Scaloni. / Gentileza.

Ahora buscará recuperar el protagonismo que perdió en la última temporada en España, donde alternó entre la titularidad y el banco de suplentes bajo la conducción de Diego Simeone.

Tres años en el Atlético y una etapa de éxitos con la Selección

Durante su paso por el conjunto madrileño, Molina disputó 181 partidos oficiales, marcó nueve goles y repartió 17 asistencias. Aunque nunca logró conquistar un título con el club, ese período coincidió con los mayores logros de su carrera a nivel internacional.

Mientras vestía la camiseta del Atlético, el defensor fue una pieza importante de la Selección Argentina campeona de la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Nahuel Molina vuelvea la titularidad en la Selección Argentina por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026. Reemplazará a Montiel. Gentileza.

Boca también se verá beneficiado

En caso de concretarse la transferencia en los valores previstos, Boca recibirá alrededor de 500 mil euros correspondientes al mecanismo de solidaridad de la FIFA, ya que el defensor se formó en las divisiones inferiores del club xeneize.

Otro campeón del mundo que cambia de equipo

Con su inminente llegada a la Roma, Molina se sumará a la lista de futbolistas argentinos campeones del mundo que modificaron su destino en este mercado de pases. Entre ellos aparecen Marcos Senesi, que pasó del Bournemouth al Tottenham, y Nicolás Otamendi, quien regresó a River tras su etapa en Benfica.

El movimiento también se produce en un mercado marcado por posibles transferencias de otros integrantes de la Selección Argentina, varios de ellos aún con negociaciones abiertas para cambiar de club antes del cierre de la ventana europea.