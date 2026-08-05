5 de agosto de 2026 - 21:14

Leandro Paredes vislumbra un buen futuro para Boca Juniors: "Estamos por buen camino"

El volante sacó pecho por el nivel del equipo ante Estudiantes de La Plata, y aseguró que están creciendo de cara a todo lo que viene.

Leandro Paredes vislumbra un buen futuro para Boca Juniors: Estamos por buen camino

Leandro Paredes vislumbra un buen futuro para Boca Juniors: "Estamos por buen camino"

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, se refirió de forma positiva a la actualidad del equipo y se mostró feliz por el triunfo ante Estudiantes de La Plata en el estadio de Huracán, por la mínima diferencia. Pensando en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y la Liga Profesional, advirtió que están por buen camino.

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Desde que retornó a la institución, Paredes se convirtió en la bandera de un equipo que busca romper la racha negativa sin títulos a nivel local e internacional. Para eso falta mucho, pero según la visión del volante se está yendo por buena senda. Después del encuentro ante el Pincha, el cinco enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial y lanzó: "Lo más importante es ganar y hacerlo bien, como lo hicimos hoy. Creo que el otro día habíamos hecho 70 minutos muy buenos, tuvimos esos 10 minutos del segundo tiempo donde quizás bajamos el ritmo y en el fútbol argentino no te podés relajar, y quedó demostrado. Hoy creo que hicimos un buen partido durante los 90".

Para el mediocampista, el resultado llegó para ratificar una levantada que venía dándose hace algunas semanas. "Necesitábamos encontrar resultados positivos porque estábamos sintiéndonos mejor, jugando a lo que propone el entrenador. Lo hicimos en cancha de Boca, lo hicimos el otro día en Newell’s, lo volvimos a hacer hoy… Vamos por buen camino”, confesó.

Leandro Paredes elogió a Milton Delgado: "Tiene un gran futuro"

Luego, el jugador de la Selección Argentina le dedicó palabras de admiración a sus compañeros Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, claves en la zona de la mitad del campo en la recuperación y el primer pase. "Como digo siempre, Delgado es mi rueda de auxilio y Ascacíbar nos da mucho despliegue, entonces yo me siento muy cómodo con ellos. Ojalá que podamos seguir mejorando, que podamos seguir ayudando al equipo a que encontremos resultados", opinó.

Con su salida en la recta final del triunfo ante el Pincha, Paredes le cedió la cinta de capitán a Milton Delgado. Sobre este hecho, el futbolista se refirió con términos de puro cariño hacia el juvenil que se ganó su lugar en los once. "La capitanía es un premio por lo que es para nosotros, por cómo se entrena, por lo que quiere el club. Es un chico que trabaja mucho, que es muy humilde, que escucha mucho y ojalá siga en este camino porque tiene un gran futuro", cerró.

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