5 de agosto de 2026 - 17:59

Sebastián Villa afuera: el detrás de la determinación de Arruabarrena en la formación de Boca ante Estudiantes

El extremo nacido en Colombia quedó afuera del once inicial del Xeneize para disputar el postergado de la fecha 2 del Clausura.

Sebastián Villa, al banco ante Estudiantes de La Plata

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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De cara al encuentro ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, sorprendió la determinación del cuerpo técnico Xeneize respecto a la salida del extremo nacido en Colombia, que venía siendo un titular indiscutido desde el comienzo del semestre. Se había ganado el puesto por la enorme tarea con Independiente Rivadavia, donde se destacó como el capitán del campeón de la Copa Argentina.

Sin embargo, en sus primeras presentaciones con la camiseta Azul y Oro dejó en evidencia que el traspaso mermó su rendimiento. En líneas generales estuvo lejos de convencer, e inclusive se hizo viral una serie de imágenes donde Leandro Paredes le recriminaba más entrega para sostener lo que en ese momento era empate y clasificación ante O'Higgins de Chile.

Esa misma noche comenzó a gestarse su reemplazo. Leonel Flores, el juvenil del club que está sumando sus primeros minutos, ingresó muy bien y fue el revulsivo que el Vasco necesitaba. Se mostró siempre como opción, y hasta estrelló un tiro en el travesaño. El extremo pidió pista, y Arruabarrena cumplió. Ante Newell's en el Coloso del Parque, Villa tuvo otra chance para ir como titular. Asistió en el primer gol a Santiago Ascacíbar con un centro preciso, pero fue reemplazado en el complemento por Alan Velasco.

La razón de la suplencia de Villa en Boca:

Este miércoles, directamente, el Colombiano rotó y fue relegado al banco de los suplentes. Por un lado, corresponde a la idea del cuerpo técnico de darle una chance más a Leonel Flores para que sume rodaje. Además, es una oportunidad para que el 22 descanse luego de un trajín importante de partidos. Desde que llegó (en la recta final de la pretemporada), siempre estuvo en la consideración del entrenador y no pudo regular las cargas.

De esta manera, Sebastián Villa salió del once inicial ante Estudiantes de La Plata para darle lugar al juvenil con un promisorio futuro. Ahora, el Vasco Arruabarrena tendrá que decidir quién queda como titular para los desafíos venideros.

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