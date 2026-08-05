Con la famosa ley del ex, Boca venció a Estudiantes de La Plata en el Tomás Ducó

El Xeneize venció 1 a 0 a Estudiantes en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El tanto lo convirtió Ascacíbar.

Boca Juniors le ganó 1 a 0 a Estudiantes de la Plata en el marco del duelo postergado por la fecha 2 del Clausura de la Liga Profesional, y obtuvo su primer triunfo en el certamen. El gol lo convirtió Santiago Ascacíbar, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Lo más destacado de este segundo período del Vasco Arruabarrena en el Xeneize no es Leandro Paredes, ni la presencia del siempre peligroso Miguel Merentiel. Ni siquiera la vuelta de Sebastián Villa. Lo mejor sale de tres joyas que tiene la institución: Tomás Aranda, Leonel Flores y Milton Delgado. La desfachatez propia de la juventud, la enorme calidad individual y el espíritu de juntarse para potenciarse entre sí permitió que el equipo local tenga varias ocasiones, y que sea peligroso cada vez que cruzó la mitad de la cancha.

Delgado tuvo la suya con un remate desviado, pero se destacó por un 93% de efectividad en pases. Aranda también contó con un disparo a las manos del arquero y otro que terminó en córner, pero su principal aporte fue la conducción y el centro que decantó en el gol de Santiago Ascacíbar cuando moría el primer tiempo. Flores se asoció varias veces y hasta casi convierte con un mano a mano donde la picó apenas desviado, aunque su fortaleza fue el desequilibrio.

Santiago Ascacíbar le convirtió a Estudiantes de La Plata: Por sus buenas actuaciones se explica que Boca haya podido ponerse en ventaja en la etapa inicial, y luego defenderse con la pelota en los pies en todo el complemento ante un Estudiantes que se fue desinflando con el paso de los minutos.

El Pincha había empezado mucho mejor y generó las dos primeras, con la tijera peligrosa de Alexis Castro y la doble chance que contuvo Álvaro Montero, ante el remate rasante de Tobio Burgos y el intento de Carrillo en el rebote. Después tuvo otra con su número 9, pero a partir del gol perdió poder de fuego.