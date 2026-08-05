Estudiantes de la Plata inmortalizó a Alejandro Sabella con una estatua en el estadio UNO

En el marco de los festejos por el 121° aniversario de su fundación , Estudiantes de La Plata sumó un nuevo símbolo a su patrimonio histórico. El club inauguró una estatua en homenaje a Alejandro Sabella , uno de los máximos referentes de la institución, cuya figura quedó emplazada en el Paseo de los Profesores del estadio Jorge Luis Hirschi , junto al monumento dedicado a Osvaldo Zubeldía.

La decisión de rendir homenaje a Sabella surgió de una votación abierta entre los simpatizantes del club. El ex entrenador y exfutbolista obtuvo cerca del 68% de los sufragios y se impuso sobre otras figuras emblemáticas de la historia albirroja, entre ellas Mariano Mangano, Juan Ramón Verón y Manuel Pelegr ina.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien participó del descubrimiento de la escultura y destacó la importancia del reconocimiento.

Silvana Rossi, esposa del ex entrenador de la Selección Argentina, tuvo presente en el homenaje.

"Agradecer a todos los que colaboraron para hacer posib le algo tan importante y justo como es poder tener a Alejandro cerca de nuestro estadio y nuestro club. Es algo merecido, sobre todo para aquellos que tuvimos la suerte de poder estar y pasar tiempo con él", expresó.

La relación entre Sabella y Estudiantes estuvo marcada por dos etapas decisivas. La primera comenzó en 1982, cuando llegó al club de la mano de Carlos Bilardo para reforzar el plantel que conquistó el Torneo Metropolitano de ese año y el Nacional de 1983. Aquellas actuaciones también le permitieron integrar la selección argentina que disputó la Copa América de 1983.

Años más tarde regresó al Pincha para asumir su primer desafío como director técnico. Su debut en el cargo se produjo en marzo de 2009 y el impacto fue inmediato: apenas unos meses después condujo al equipo hacia la conquista de la Copa Libertadores, la cuarta de la historia del club, tras vencer 2-1 a Cruzeiro en la final disputada en Belo Horizonte.

Ese exitoso ciclo continuó con la obtención del Torneo Apertura 2010. En total dirigió 97 encuentros, con un saldo de 58 victorias, 21 empates y 18 derrotas, números que reflejan una efectividad cercana al 67%.

Sebastián Verón junto a otras figuras legendarias del Pincha junto a la estatua de queridísimo "Pachorra". @EdelpOficial

La final que quedó en la memoria

El título continental llevó a Estudiantes al Mundial de Clubes de 2009, donde protagonizó una actuación que aún permanece entre los grandes recuerdos de la institución. El conjunto platense estuvo muy cerca de derrotar al Barcelona de Lionel Messi y Pep Guardiola.

Tras el gol de Mauro Boselli, el equipo argentino sostuvo la ventaja durante gran parte del encuentro, pero Pedro igualó sobre el final del tiempo reglamentario y Messi marcó el tanto decisivo en el alargue para sellar el 2-1 en favor del conjunto catalán.

"Y no se olviden nunca de dos palabras que son fundamentales en la vida: por favor y muchas gracias". , el Profesor, inmortalizado para siempre en UNO con una estatua que refleja su legado y su historia en Estudiantes pic.twitter.com/WDKsmfOMuG — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 4, 2026

Un legado que trascendió al club

La campaña al frente de Estudiantes impulsó a Sabella hacia la selección argentina. Como entrenador del combinado nacional lideró una destacada Eliminatoria Sudamericana y alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014, donde Argentina obtuvo el subcampeonato tras perder frente a Alemania.

Sabella falleció el 8 de diciembre de 2020, a los 66 años. Con la inauguración de su estatua, Estudiantes incorporó su figura al espacio reservado para quienes dejaron una huella imborrable en la historia del club, consolidando un reconocimiento que nació del respaldo de sus propios hinchas y que busca mantener viva la memoria de uno de los grandes ídolos albirrojos.