5 de agosto de 2026 - 17:11

Conmoción en el fútbol asiático: un rayo mató a un jugador e hirió a otros nueve en medio de una tormenta

La descarga eléctrica impactó sobre el campo de juego durante el tiempo de descuento de una semifinal de la Golok FA Cup 2026. La víctima tenía 24 años y había llegado recientemente al Yala FC. El dramático episodio quedó registrado en video.

El encuentro se estaba disputando bajo una intensa lluvia, cuando se produjo el impacto del rayo sobre un jugador.&nbsp;

El encuentro se estaba disputando bajo una intensa lluvia, cuando se produjo el impacto del rayo sobre un jugador. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El dramático episodio ocurrió en el estadio Santipap, ubicado en el municipio de Su-ngai Kolok, cuando el partido ingresaba en el tiempo de descuento y una fuerte tormenta azotaba la zona con lluvias intensas y actividad eléctrica.

El momento quedó registrado en video

La descarga fue captada por una persona presente en el estadio. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran un intenso destello sobre el césped seguido por la caída de varios futbolistas, generando escenas de desesperación entre jugadores, cuerpos técnicos y espectadores.

El video fue compartido inicialmente en Facebook y luego reproducido por distintos medios internacionales, convirtiéndose en uno de los registros más impactantes de la tragedia.

Intentaron reanimarlo, pero no lograron salvarle la vida

Según informaron medios tailandeses, Awae había llegado recientemente al Yala FC, equipo de la tercera división del país, luego de su paso por el Pattani FC.

Tras el impacto, sus compañeros y el personal médico intentaron asistirlo de inmediato sobre el terreno de juego antes de trasladarlo al Hospital Sungai Kolok. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Entre los nueve heridos se encuentran ocho jugadores tailandeses y un futbolista malasio, Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, de 22 años, quien posteriormente regresó a Malasia para continuar con su recuperación.

Dolor en el fútbol tailandés

La policía confirmó que el rayo cayó durante la prórroga de la semifinal, en momentos en que el encuentro se desarrollaba bajo condiciones meteorológicas adversas.

Tras conocerse la noticia, la Federación Tailandesa de Fútbol expresó sus condolencias a la familia del jugador, a sus compañeros y al Yala FC. El club también difundió un mensaje de pesar por la muerte del futbolista, quien apenas unos días antes había sido presentado oficialmente como nuevo refuerzo.

Awae llegaba en un gran momento deportivo: había contribuido al ascenso del Pattani FC con siete goles en 18 partidos y había firmado contrato con el Yala FC el pasado 29 de julio.

Un riesgo que vuelve a encender las alarmas

La Golok FA Cup reúne a equipos del sur de Tailandia y de Malasia, una región donde las tormentas eléctricas son frecuentes.

Tras el accidente, especialistas insistieron en la necesidad de suspender inmediatamente las actividades deportivas al aire libre cuando se registran tormentas con actividad eléctrica y recomendaron reforzar las medidas de seguridad en los estadios mediante la instalación de sistemas de protección, como pararrayos.

El caso de Safwan Awae se suma a otros episodios ocurridos en los últimos años en distintos países, donde futbolistas fallecieron tras ser alcanzados por rayos durante partidos oficiales o amateurs, lo que volvió a poner el foco sobre los protocolos de prevención frente a fenómenos meteorológicos extremos.

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