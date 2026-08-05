Conmoción en el fútbol asiático: un rayo mató a un jugador e hirió a otros nueve en medio de una tormenta

Lo que debía ser una jornada de fútbol terminó en tragedia en el sur de Tailandia. Un rayo impactó sobre el campo de juego durante una semifinal de la Golok FA Cup 2026 y provocó la muerte del futbolista Safwan Awae, de 24 años, mientras que otros nueve jugadores sufrieron heridas de distinta consideración.

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El dramático episodio ocurrió en el estadio Santipap, ubicado en el municipio de Su-ngai Kolok, cuando el partido ingresaba en el tiempo de descuento y una fuerte tormenta azotaba la zona con lluvias intensas y actividad eléctrica.

La descarga fue captada por una persona presente en el estadio. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran un intenso destello sobre el césped seguido por la caída de varios futbolistas, generando escenas de desesperación entre jugadores, cuerpos técnicos y espectadores.

TRAGEDIA EN TAILANDIA RAYO MATA UN FUTBOLISTA Safwan Awae, futbolista (24) del Yala FC, falleció al ser alcanzado por un rayo durante un partido de un torneo local en el Estadio Santiphap, Tailandia. Más de nueve personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. pic.twitter.com/Qnx6bR9mE2

El video fue compartido inicialmente en Facebook y luego reproducido por distintos medios internacionales, convirtiéndose en uno de los registros más impactantes de la tragedia.

Según informaron medios tailandeses, Awae había llegado recientemente al Yala FC, equipo de la tercera división del país, luego de su paso por el Pattani FC.

Tras el impacto, sus compañeros y el personal médico intentaron asistirlo de inmediato sobre el terreno de juego antes de trasladarlo al Hospital Sungai Kolok. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Entre los nueve heridos se encuentran ocho jugadores tailandeses y un futbolista malasio, Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, de 22 años, quien posteriormente regresó a Malasia para continuar con su recuperación.

Dolor en el fútbol tailandés

La policía confirmó que el rayo cayó durante la prórroga de la semifinal, en momentos en que el encuentro se desarrollaba bajo condiciones meteorológicas adversas.

Tras conocerse la noticia, la Federación Tailandesa de Fútbol expresó sus condolencias a la familia del jugador, a sus compañeros y al Yala FC. El club también difundió un mensaje de pesar por la muerte del futbolista, quien apenas unos días antes había sido presentado oficialmente como nuevo refuerzo.

Awae llegaba en un gran momento deportivo: había contribuido al ascenso del Pattani FC con siete goles en 18 partidos y había firmado contrato con el Yala FC el pasado 29 de julio.

Un riesgo que vuelve a encender las alarmas

La Golok FA Cup reúne a equipos del sur de Tailandia y de Malasia, una región donde las tormentas eléctricas son frecuentes.

Tras el accidente, especialistas insistieron en la necesidad de suspender inmediatamente las actividades deportivas al aire libre cuando se registran tormentas con actividad eléctrica y recomendaron reforzar las medidas de seguridad en los estadios mediante la instalación de sistemas de protección, como pararrayos.

El caso de Safwan Awae se suma a otros episodios ocurridos en los últimos años en distintos países, donde futbolistas fallecieron tras ser alcanzados por rayos durante partidos oficiales o amateurs, lo que volvió a poner el foco sobre los protocolos de prevención frente a fenómenos meteorológicos extremos.