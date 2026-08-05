5 de agosto de 2026 - 11:30

Pep Guardiola sobre su nueva vida lejos del fútbol: "Quiero pasar más tiempo con mi padre, que tiene 95 años"

Tras 20 años de exigencia táctica permanente, Guardiola prioriza el vínculo con su padre de 95 años y sus hijos, alejándose definitivamente del banco del Manchester City.

Pep Guardiola habla sobre una nueva etapa en su vida, lejos del fútbol.&nbsp;

Pep Guardiola habla sobre una nueva etapa en su vida, lejos del fútbol. 

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Por Francisco Moreno

Pep Guardiola cerró una etapa de diez años en el Manchester City para priorizar su salud y el tiempo con su familia,. A los 55 años, el técnico catalán abandona la exigencia del fútbol profesional tras admitir la necesidad de recuperar la vida personal sacrificada durante dos décadas de carrera.

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La decisión de Guardiola nace de una necesidad personal de encontrar satisfacción en actividades ajenas a la competición. El técnico, que inició su labor en los banquillos a los 37 años, explica que su rutina giró exclusivamente en torno al análisis táctico y la preparación de cada partido. Ahora busca equilibrar su realidad diaria alejándose del cronómetro de la élite europea.

El legado de un padre albañil y el fin de la obsesión táctica

Este cambio de prioridades tiene nombres propios en su entorno íntimo. Sus hijos ocupan un lugar central, pero destaca la figura de su padre de 95 años, quien todavía lo acompaña. "Quiero pasar más tiempo con mis hijos y con mi padre", explicó el entrenador, definiendo este vínculo como una prioridad que ningún título deportivo puede sustituir en este momento de su vida.

De su progenitor, quien trabajó como albañil, Guardiola heredó principios basados en la constancia, el sacrificio y la modestia. A los 56 años, el técnico asume que su perspectiva ha cambiado y que ya no se considera un hombre joven. "Todavía me estoy acostumbrando a esta nueva etapa, pero va bien", confesó al describir su proceso de adaptación personal.

Qué dijo Pep Guardiola sobre su futuro y el Manchester City

Pese a su trayectoria de éxito, el catalán asegura que no siente una necesidad inmediata de regresar a los campos de juego. "Me encanta mi trabajo, pero llega un momento en el que sientes que tienes que parar", declaró sobre su alejamiento de los banquillos. Para él, la posibilidad de volver a entrenar debe surgir de un sentimiento interno que actualmente no experimenta.

El fin de su etapa en el Etihad Stadium no significa una ruptura absoluta con el Manchester City. Guardiola contempla regresar al estadio en el futuro, aunque prefiere hacerlo desde un plano discreto y alejado de la exposición mediática. El vínculo emocional con la entidad donde permaneció diez temporadas se mantiene vigente, según sus propias palabras de compromiso con el club.

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