Mauro Icardi es seguido de cerca por una institución del fútbol argentino

El delantero, que actualmente transita su salida del Galatasaray de Turquía, fue sondeado por un club del ámbito local para disputar la Copa Libertadores.

La estadía de Mauro Icardi como delantero del Galatasaray de Turquía llegó a su final, tras un período que mezcló títulos, muchos goles convertidos, lesiones y preocupación por su vida fuera de los campos de juego. Ahora, mientras analiza ofertas para continuar en Europa, el jugador recibió el llamado de un club del fútbol argentino.

Platense le realizó un ofrecimiento a Mauro Icardi: Mauro Icardi logró un impresionante récord en Turquía Le Marca Sports Según trascendió en las últimas horas, la institución del ámbito local que se mostró interesada por hacerse de los servicios del atacante es Platense. El Calamar necesita reforzar su equipo para la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido, y por eso habría llamado al agente de Icardi para ofrecerle un contrato menor al que cobraba en el viejo continente, pero competitivo para el fútbol de nuestras tierras.

La respuesta de Mauro Icardi, sin embargo, habría sido negativa. A partir de lo que ya contó su entorno en las semanas anteriores (cuando su nombre fue vinculado a otros cuadros del fútbol argentino), el plan del delantero es conseguir la continuidad en Europa. Para eso, analiza varias ofertas interesantes para la temporada que se viene.

Respecto al camino que podría elegir el atacante, el más seductor resulta ser el regreso a Italia. Es un país donde ya vivió y se sintió cómodo, y una liga donde pudo destacar por su capacidad goleadora. Por ese motivo, la primera opción de Mauro sería el Como, que disputará la próxima edición de la UEFA Champions League y es una de las revelaciones de la Serie A.