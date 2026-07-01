Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez atraviesan una fuerte crisis de pareja

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgieran versiones que indican que la pareja estaría atravesando una profunda crisis. La información fue difundida por Yanina Latorre durante el programa SQP (América TV), donde aseguró que la actriz abandonó la casa que compartía con el futbolista en Nordelta .

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Según relató la conductora, la artista se habría instalado junto a sus hijos en una vivienda de San Jorge , propiedad que adquirió el año pasado. De acuerdo con su versión, solo se llevó un bolso, los dos menores y una de sus mascotas.

"Hace cuatro días la China Suárez abandonó la 'casa de los sueños'" , afirmó Latorre, quien además sostuvo que la actriz permanece allí desde entonces y continúa con su rutina cotidiana en el barrio.

Siempre según la versión expuesta por Latorre, la crisis se originó después de una fuerte discusión motivada por el hallazgo de presuntos mensajes entre Icardi y un tercero vinculados a Ekaterina Ojeda .

La panelista sostuvo que la actriz encontró conversaciones en las que el futbolista le habría pedido a otra persona que facilitara el contacto con la joven. Sin embargo, indicó que desde el entorno de Icardi descreen de esas versiones y no brindaron mayores precisiones.

Embed EKATERINA OJEDA: "Me dieron el teléfono de Icardi y me dijeron que me iba a escribir"



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La periodista vinculó además este episodio con el escándalo ocurrido días atrás en el boliche Tequila, donde también estuvo involucrada Ojeda. Al respecto de los rumores, la joven le aseguró a Latorre: "Me dieron el teléfono de Icardi y me dijeron que me iba a escribir".

El intento de reconciliación

De acuerdo con la información difundida en televisión, tras la salida de la actriz de la vivienda de Nordelta, Icardi habría intentado convencerla de regresar. Latorre aseguró que el futbolista la visitó para intentar recomponer la relación, aunque la actriz decidió permanecer en su casa de San Jorge por el momento.

Mauro Icardi habría buscado contactarse con Eckaterina Ojeda Mauro Icardi habría buscado contactarse con Eckaterina Ojeda.

Además, señaló que Icardi fue visto recorriendo un centro comercial junto a sus hijas, una imagen que llamó la atención porque, habitualmente, ambos solían realizar ese tipo de actividades juntos.

Mientras tanto, la situación sentimental de la pareja vuelve a instalar al denominado Wandagate en el centro de la agenda del espectáculo, en un contexto que también incluye el conflicto judicial que mantiene el delantero con su exesposa y la incertidumbre sobre su futuro profesional.