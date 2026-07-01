1 de julio de 2026 - 21:45

Hizo un ritual donde murió Ernestina País y recibió una ola de críticas: "Que sepa que está fallecida"

Una mujer realizó una "velación" en al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y generó una reacción negativa de usuarios en redes sociales.

Hizo un ritual en el lugar donde murió Ernestina País y recibió una ola de críticas: Que su alma se ilumine

Hizo un ritual en el lugar donde murió Ernestina País y recibió una ola de críticas: "Que su alma se ilumine"

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una influencer fue duramente criticada por hacer un ritual en el lugar donde falleció la periodista Ernestina País. Según se observa en un video compartido en la red social Instagram, la mujer se acercó al cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez y dejó una vela encendida.

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“Estoy haciendo una velación para elevar a Ernestina Pais, para que sepa que está fallecida y pueda encontrar la luz. Que pueda viajar lo más alto posible y que su alma se ilumine”, expresó Karina Tartarini mientras colocaba una vela al costado de las vías del Ferrocarril Mitre.

El video tuvo miles de reproducciones y se llenó de comentarios de personas que criticaron duramente la iniciativa de la mujer. "Que alto tenes que tener el ego para pensar que te necesita a vos para elevar su alma, literal estaba en pausa hasta que llegaste"; "Es un lindo gesto que podrías haber hecho de forma privada", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

El trágico accidente que terminó con la vida de Ernestina País

El choque ocurrió en la ruta del Ferrocarril Mitre, ramal Tren de la Costa sentido a Tigre-Vicente López. En las imágenes difundidas días después, se puede ver cómo el Honda Civic negro que conducía la periodista, cruza el paso a nivel con las barreras bajas. En ese momento, el Ferrocarril Mitre avanza y embiste al vehículo. El impacto fue tan fuerte que el auto terminó destruido, al costado de las vías.

Según señalaron fuentes policiales, el vehículo fue impactado por la formación sobre el lateral de la conductora que viajaba sola.

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Los efectivos de la Comisaría 2da que trabajaron en el lugar constataron que el deceso de la comunicadora ocurrió en el momento. Bomberos y peritos se presentaron en el lugar que fue preservado para realizar las pericias necesarias. El caso quedó en manos de la UFI de Martínez.

Además, los peritos constataron que la conductora se dirigía con destino al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde participaba de la obra “El divorcio del año”.

El informe preliminar de la autopsia reveló que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneal grave y falleció en el acto.

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