Murió Santiago Ríos, reconocido actor de "Los Simuladores" y "Los Roldán"

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. El artista tenía 71 años y construyó una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro.

El actor, director y dramaturgo Santiago Ríos murió este miércoles a los 71 años, según informó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado oficial. Por el momento, no se brindó información sobre las causas del deceso.

Al comunicar su fallecimiento, la Asociación expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, y destacó el legado artístico de un intérprete que desarrolló una carrera de varias décadas en los principales escenarios y producciones audiovisuales del país.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 15 de octubre de 1955, Ríos estaba afiliado a la Asociación desde 1995 y se había formado con reconocidos maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Además de su labor como intérprete, desarrolló una sostenida carrera como docente teatral.

Santiago Ríos, fallecimiento Falleció el actor Santiago Ríos Asociación Argentina de Actores | @actoresprensa Una extensa trayectoria entre la televisión, el teatro y el cine En televisión participó de exitosas ficciones como "Los simuladores", "Casados con hijos", "Tumberos", "Son amores", "ATAV - Argentina, tierra de amor y venganza", "Los Roldán", "La niñera", "Patito Feo", "Casi ángeles", "Graduados", "100 días para enamorarse" y, recientemente, "El mejor infarto de mi vida", entre muchas otras producciones.

Santiago Rios en Los Simuladores Santiago Ríos en "Los Simuladores". ("Un trabajo involuntario"| Capítulo 13, Temporada 1) Sobre los escenarios construyó una sólida trayectoria en los circuitos oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de figuras como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Integró los elencos de obras como "Los Locos Addams", "Rey Lear", "Stefano", "Sinvergüenzas", "Marat-Sade", "Filomena Marturano", "Extraña pareja" y "Dice mamá que basta", entre muchas otras.