Murió Manuel Arjona, miembro fundador del grupo "Locomía"

Manuel Arjona , uno de los miembros fundadores del grupo musical español, "Locomía" , falleció este miércoles 1 de julio a los 58 años. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al artista.

Según trascendió, el hombre murió en su casa en Viladecans, Barcelona y por el momento se desconocen las causas del deceso. El único dato que se conoció fue que el artista habría fallecido mientras dormía. " Se acostó y ya no se levantó" , revelaron fuentes cercanas.

Tras conocerse la noticia, sus compañeros de "Locomía" expresaron su dolor a través de posteos en redes sociales. "Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz Manolo, se eleva eterna hasta el cielo" , señaló un mensaje en la cuenta oficial de Instagram del grupo.

Además, recordaron a Arjona con emotivas palabras. "Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto querido compañero".

Quien también compartió su dolor por la muerte de Arjona fue Luis Font, quien compartió escenario con él durante los primeros años de "Locomía" en los 80: "Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones", expresó.

El legado de Manuel Arjona en Locomía

Manuel Arjona fue uno de los integrantes de la formación original de "Locomía" y formó parte de la etapa que llevó al grupo español a convertirse en un fenómeno internacional a fines de la década de 1980. Con su particular estilo sobre el escenario y las coreografías con los característicos abanicos gigantes, el artista contribuyó a consolidar la identidad visual, la cual se convirtió en un ícono del pop de la época.

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El grupo alcanzó gran repercusión en España y América Latina con éxitos como "Locomía" y "Rumba, Samba, Mambo". Tras alejarse del grupo a comienzos de los años 90, Arjona continuó vinculado al proyecto y participó en distintas producciones audiovisuales, donde repasó la historia y el impacto del conjunto.