Habló la mujer que desató los celos de la China Suárez y reveló el piropo que le dijo Mauro Icardi

Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años, habló por primera vez tras ser señalada como la mujer que "encantó" al futbolista Mauro Icardi y provocó la furia de su novia, Eugenia "la China" Suárez, durante una salida a un boliche de Costanera el fin de semana pasado.

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Según trascendió, el jugador y la actriz habrían protagonizado una complicada situación de pareja en el establecimiento bailable "Tequila", lo que desencadenó un breve encontronazo entre La China y una mujer con la que Icardi estuvo hablando y mirando mucho.

La joven decidió hablar sobre lo sucedido en un móvil de LAM, conducido por Ángel de Brito, y aclaró algunas versiones que circularon en los últimos días, Asimismo negó que la actriz "la haya agarrado de los pelos".

"En un momento ella se va del baño, él se levanta, viene y me dice tipo: ‘te puedo saludar?‘, y le digo que sí. Pero yo le esquivé la boca. Creo que ella lo habrá visto de lejos", contó Ojeda.

Ekaterina es una bomba hermosa, re parecida a La China (mucho más chica). Le encantó a Icardi (con La China al lado, no le importó encararla). Encima es "re team Wanda"... Le estará llegando el karma a la China Suárez? #LAM pic.twitter.com/c2Tm0zqqoC

Aparentemente, esa pequeña y breve interacción habría despertado la furia de Eugenia, quien comenzó a mirarla de mala manera y se acercó para intimidarla. Aunque la joven descartó que hubiera sido una pelea física, reconoció que hubo “ un empujoncito”, pero que "no fue para tanto".

Muaro Icardi y la China Suarez Mauro Icardi y La China Suárez en el bar donde se habría producido el encuentro con Ekaterina Ojeda Instagram | @mauroicardi

"Llega ella, se acercó como para armarse el trago y me empujó el hombro. Pero no más que eso", declaró.

El piropo de Icardi que habría desatado la furia de La China

Durante la entrevista, también reveló que Icardi se acercó a hablarle y le dijo un piropo: “Me dijo tipo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’. Una cosa así, la verdad no me acuerdo. No me pareció tan importante en el momento hasta que se hizo el otro día”, recordó.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la frase que trascendió a la prensa cuando estalló el escándalo habría sido: “Me encantás. Pero ojo, que por acá está Eugenia”. La modelo negó que esas fueran las palabras exactas, pero sí mencionó que el futbolista insistió en un segundo encuentro: “Me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”.

Por otro lado, Ojeda se sinceró sobre lo que pensó al ver a Mauro Icardi: "Es fachero. No es mi tipo, pero no voy a decir que es feo".